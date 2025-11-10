Cà phê đối mặt áp lực biến động lớn về giá

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, sản lượng cà phê sụt giảm mạnh tại hai quốc gia sản xuất chủ chốt là Brazil và Việt Nam đang làm rung chuyển chuỗi cung ứng, khiến thị trường đối mặt nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng trong niên vụ 2025 - 2026 và có thể kéo giá cà phê trở lại vùng đỉnh kỷ lục chưa từng có.

Nguồn cung và thuế quan tiếp tục ảnh hưởng tới xu hướng giá

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường cà phê thế giới và trong nước từ tháng 8/2025 trở lại đây đã hồi phục mạnh mẽ từ khi rơi vào mức thấp nhất trong năm vào tháng 7/2025, các yếu tố về nguồn cung và thuế quan tiếp tục ảnh hưởng tới xu hướng giá cà phê.

Tại thị trường cà phê thế giới, tình trạng xuất khẩu suy giảm của Brazil do sản lượng sụt giảm kết hợp với mức thuế quan 40% mà Mỹ bổ sung đối với Brazil, nâng tổng mức thuế lên 50% áp dụng từ tháng 8 đã khiến dòng chảy thương mại rối loạn, nguồn cung cà phê sang Mỹ rơi vào tình trạng khan hiếm, tồn kho Arabica trên sàn ICE giảm liên tục và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 2 năm gần đây.

Thị trường cà phê thế giới và trong nước sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực biến động giá rất lớn trong những tháng cuối năm. Ảnh minh họa tư liệu

Theo đó, giá trung bình loại cà phê này đã tăng mạnh liên tục trong tháng 8 (+14,75%), tháng 9 (+13,17%), tăng nhẹ trong tháng 10 (+1,47%) với mức 8.648 USD/tấn. Giá cà phê Robusta cũng hồi phục đáng kể trong tháng 8 (+14,08%) và tháng 9 (+8,9%), sau đó gần như giữ nguyên trong tháng 10 với mức 4.525 USD/tấn.

MXV cho biết, tại thị trường cà phê trong nước, giá thu mua cà phê Robusta cùng pha với xu hướng giá thế giới tăng mạnh trong tháng 8 (+24%), sau đó đi ngang với mức giá suy giảm đôi chút, dao động trong khoảng từ 113.000 - 118.000 đồng/kg trong tháng 10.

Đối với thị trường xuất khẩu, mức giá xuất khẩu cà phê FOB 5% trung bình trong tháng 8 đạt 3.621 USD/tấn (+7,3%), trong tháng 9 là 4.188 USD/tấn (+15,67%) và tháng 10 tăng 4,2% với mức giá FOB trung bình là 4.365 USD/tấn.

Dự báo giá cà phê nội địa sẽ tiếp tục neo ở mức cao

Đánh giá thị trường cà phê những tháng cuối năm, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc MXV cho rằng, thị trường cà phê thế giới và trong nước sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực biến động giá rất lớn trong những tháng cuối năm. Các bằng chứng cho thấy đây không còn là một cú sốc ngắn hạn, mà là sự khởi đầu của một chu kỳ giá cao hình thành cấu trúc mới.

Năm 2025, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn cà phê Ông Nguyễn Nam Hải - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam dự báo, cả năm 2025, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 1,5 triệu tấn cà phê, với kim ngạch xấp xỉ 8 tỷ USD. Thành công này được ghi nhận nhờ sự thay đổi định hướng phát triển ngành, khi tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu ngày càng tăng, mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Đồng thời, sự biến động tích cực của thị trường thế giới cũng đóng vai trò quan trọng.

Thị trường đang phải đối mặt với một "cơn bão” về nguồn cung, diễn ra đồng thời ở cả hai quốc gia sản xuất lớn nhất. Tại Brazil, mức thuế nhập khẩu mới mà Mỹ áp lên cà phê, dẫn đến hậu quả là các nhà rang xay đang rút hàng ồ ạt, khiến tồn kho Arabica trên sở ICE ngày 4/11 rơi xuống mức 386.000 bao, mức thấp nhất kể từ năm 1999.

Trong khi đó, kỳ vọng về một vụ mùa cà phê bội thu tại Việt Nam, đủ sức bù đắp cho sự thiếu hụt toàn cầu đang dần "tan vỡ". Vụ thu hoạch 2025 - 2026 của Việt Nam đang phải đối mặt với tác động kép nghiêm trọng, mưa lớn kéo dài làm trì hoãn thu hái và ảnh hưởng đến chất lượng hạt cà phê, trong khi cơn bão Kalmaegi đang đe dọa gây thiệt hại 10 - 20% tổng sản lượng cà phê Robusta.

“Trong bối cảnh tồn kho toàn cầu đã cạn kiệt, bất kỳ cú sốc nào về sản lượng cũng sẽ tác động trực tiếp lên giá. Dự báo giá cà phê nội địa sẽ tiếp tục neo ở mức cao, khoảng 120.000 - 130.000 đồng/kg, khi rủi ro từ cơn bão Kalmaegi và lo ngại về chất lượng đang tạo ra "cơn sốt" trên thị trường vật chất. Giá cà phê Robusta ICE EU có thể tăng vọt lên 5.600 USD/tấn và Arabica lên gần 11.000 USD/tấn, tương đương mức tăng ít nhất 20%, phụ thuộc phần lớn vào mức độ ảnh hưởng từ cơn bão Kalmaegi” - ông Quỳnh nhận định.