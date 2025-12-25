(TBTCO) - Phương thức đối tác công tư (PPP) đã và đang trở thành một hình thức đầu tư quan trọng, góp phần huy động nguồn lực xã hội cho phát triển. Để bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và đúng pháp luật trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2025/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động này.

Thông tư nhấn mạnh nguyên tắc quản lý thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP. Theo đó mọi khoản thu, chi phải đúng mục đích, đúng chế độ của Nhà nước và tuân thủ quy định pháp luật. Việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán chi phí phải thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quản lý vốn đầu tư công, bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn.



Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định về sử dụng các khoản thu, chi trong lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP. Ảnh minh họa

Về nội dung chi, Thông tư quy định các khoản chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: chi vật tư văn phòng, dịch thuật, tuyên truyền, liên lạc; chi hội nghị phục vụ công tác mời thầu, mở thầu; chi đăng tải thông tin lựa chọn nhà đầu tư và các chi phí cần thiết khác. Các khoản chi này phải thực hiện theo đúng định mức và quy định tại Nghị định của Chính phủ.

Thông tư số 128/2025/TT-BTC được xây dựng trên cơ sở các Nghị định của Chính phủ về đầu tư theo phương thức PPP, quản lý tài chính dự án và quản lý vốn đầu tư công. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng nhằm thống nhất việc quản lý tài chính trong suốt quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với các khoản thu, tiền bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu hợp pháp khác sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế phải được nộp vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm hoàn trả các khoản chi phí cho quá trình lựa chọn nhà đầu tư đã được ngân sách nhà nước bố trí trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hợp đồng dự án PPP có hiệu lực.

Về nguồn kinh phí, Thông tư quy định kinh phí cho công tác lựa chọn nhà đầu tư được bố trí từ kế hoạch vốn chuẩn bị dự án PPP, nguồn vốn đầu tư công, chi thường xuyên ngân sách nhà nước hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác, và được tính trong tổng mức đầu tư của dự án PPP.

Thông tư cũng quy định rõ cơ chế quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí trong từng trường hợp cụ thể như: bên mời thầu là ban quản lý dự án; trường hợp thuê tư vấn lựa chọn nhà đầu tư; trường hợp đơn vị tự thực hiện hoặc sử dụng nguồn vốn hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của các cơ quan liên quan và nhà đầu tư được quy định rõ ràng. Cơ quan có thẩm quyền và bên mời thầu phải chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán các khoản thu, chi đúng quy định. Các cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Nhà đầu tư được lựa chọn có nghĩa vụ nộp đầy đủ các khoản chi phí theo quy định vào ngân sách nhà nước.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2025, đồng thời bãi bỏ Thông tư số 95/2024/TT-BTC trước đây. Các dự toán đã được phê duyệt trước thời điểm Thông tư có hiệu lực vẫn tiếp tục được thanh toán, quyết toán theo quy định mới mà không phải phê duyệt lại.

Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, Thông tư này góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý tài chính trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, qua đó thúc đẩy việc triển khai các dự án PPP một cách bền vững và đúng pháp luật./.