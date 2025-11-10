Ngày 10/11: Giá cao su thế giới tăng, trong nước bình ổn

Giá cao su thế giới hôm nay (10/11) đồng loạt tăng nhờ đồng USD ổn định, đồng Yên suy yếu, chứng khoán Nhật Bản hồi phục và giá dầu đi lên, trong khi thị trường trong nước ghi nhận mức giá ổn định tại các doanh nghiệp lớn.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 tại Thái Lan đi ngang ở mức 65,8 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,1% (0,4 Yên) lên mức 307,2 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 0,5% (75 Nhân dân tệ) lên mức 15.025 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn Singapore (SICOM), hợp đồng cao su giao tháng 12/2025 tăng 0,8%, lên mức 169,5 cent Mỹ/kg.

Theo Reuters, ngành sản xuất ô tô toàn cầu đang chịu áp lực chuỗi cung ứng sau khi chính phủ Hà Lan giành quyền kiểm soát hãng bán dẫn Nexperia, khiến Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu chip ô tô của công ty này. Gián đoạn nguồn cung chip có thể làm giảm sản lượng ô tô, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu cao su tự nhiên, nguyên liệu chính sản xuất lốp xe.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục bình ổn. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 405 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.500 đồng/kg; mủ nguyên liệu 18.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 394 - 399 đồng/TSC (loại 2 - loại 1); mủ đông tạp khoảng 359 - 409 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.