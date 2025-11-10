Ngày 10/11: Giá dầu thế giới khởi sắc phiên đầu tuần

Giá dầu thế giới hôm nay (10/11) tăng nhẹ nhờ kỳ vọng Hungary tiếp tục sử dụng dầu Nga, trong bối cảnh cung - cầu và địa chính trị toàn cầu vẫn nhiều biến động. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,63 USD/thùng, tăng 0,39%; giá dầu WTI ở mốc 59,75 USD/thùng, tăng 0,54%.

Giá dầu thế giới mở đầu tuần với mức phục hồi nhẹ. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 10/11/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 63,63 USD/thùng, tăng 0,39% (tương đương tăng 0,25 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 59,75 USD/thùng, tăng 0,54% (tương đương tăng 0,32 USD/thùng).

Giá dầu thế giới mở đầu tuần với mức phục hồi nhẹ, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Hungary có thể tiếp tục sử dụng dầu thô từ Nga.

Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang (FAA) yêu cầu các hãng hàng không cắt giảm hàng nghìn chuyến bay do thiếu nhân sự kiểm soát không lưu, khiến nhu cầu nhiên liệu hàng không giảm và tác động đến thị trường năng lượng.

Trong khi đó, các lệnh trừng phạt của châu Âu và Mỹ đối với Nga và Iran tiếp tục gián đoạn nguồn cung cho Trung Quốc và Ấn Độ, hai quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, qua đó góp phần hỗ trợ giá dầu toàn cầu.

Diễn biến giá dầu trong tuần qua phản ánh sự giằng co giữa các yếu tố cung - cầu và địa chính trị. Nguồn cung tăng từ Mỹ và OPEC+, cùng việc Saudi Arabia giảm giá bán cho khách hàng châu Á, tạo áp lực giảm giá.

Ngược lại, các lệnh trừng phạt đối với Nga và Iran, cùng nhu cầu nhập khẩu mạnh từ Trung Quốc, hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, bất ổn kinh tế vĩ mô và tác động từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa khiến thị trường trở nên khó dự đoán.

Giới phân tích nhận định, trong ngắn hạn, giá dầu sẽ tiếp tục biến động theo các tín hiệu chính sách và dữ liệu kinh tế, đặc biệt từ Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế định hướng cán cân năng lượng toàn cầu./.