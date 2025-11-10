Infographics: Những điểm sáng kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2025 qua các con số

(TBTCO) - Báo cáo kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, với nhiều chỉ số vượt kỳ vọng. Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, thành quả này phản ánh rõ bản lĩnh điều hành linh hoạt của Chính phủ, sức chống chịu của doanh nghiệp và độ bền nội lực của nền kinh tế. Hai tháng cuối năm được xem là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 và tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.