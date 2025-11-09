Kinh tế Việt Nam 2025: Giữ đà tăng trưởng, tạo đột phá cho giai đoạn mới

(TBTCO) - Báo cáo kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, với nhiều chỉ số vượt kỳ vọng. Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, thành quả này phản ánh rõ bản lĩnh điều hành linh hoạt của Chính phủ, sức chống chịu của doanh nghiệp và độ bền nội lực của nền kinh tế. Hai tháng cuối năm được xem là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 và tạo tiền đề vững chắc cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Nền tảng vững vàng từ kết quả 10 tháng

Số liệu của Cục Thống kê cho thấy, trong 10 tháng năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 9,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó ngành chế biến, chế tạo vẫn là động lực chủ lực. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 762,4 tỷ USD, tăng 17,4%; trong đó xuất khẩu đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2%, nhập khẩu đạt 371,4 tỷ USD, tăng 18,6%, đưa thặng dư thương mại duy trì ổn định.

Sức khỏe tài khóa điểm tựa ổn định vĩ mô Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt trên 83% dự toán, vượt tiến độ so với cùng kỳ, trong khi chi ngân sách được cơ cấu theo hướng ưu tiên đầu tư phát triển, an sinh xã hội và chuyển đổi số. Cán cân ngân sách tích cực giúp duy trì kỷ luật tài khóa, tăng khả năng ứng phó với rủi ro và bảo đảm nguồn lực cho các chương trình phục hồi. Đây chính là “tấm đệm” tài chính quan trọng để Việt Nam duy trì ổn định vĩ mô, không đánh đổi an toàn kinh tế lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Đặc biệt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt khoảng 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% - mức cao nhất trong 5 năm qua. Hơn 256.000 doanh nghiệp mới và quay trở lại thị trường trong 10 tháng đầu năm cho thấy môi trường kinh doanh đã thực sự khởi sắc, niềm tin thị trường đang trở lại.

Bức tranh kinh tế 10 tháng không chỉ là chuỗi con số ấn tượng, mà còn phản ánh chiều sâu của một nền kinh tế đang chuyển dịch theo hướng bền vững và tự chủ hơn. Cấu trúc tăng trưởng đã bắt đầu cân bằng hơn giữa xuất khẩu - đầu tư - tiêu dùng nội địa, trong khi ổn định vĩ mô tiếp tục được duy trì.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và tiền tệ vừa linh hoạt, vừa thận trọng đã giúp nền kinh tế giữ được nhịp phục hồi ổn định mà không gây áp lực lên lạm phát. Thu ngân sách nhà nước vượt tiến độ, tỷ giá và lãi suất được kiểm soát hợp lý, tạo dư địa cho các chính sách kích cầu và hỗ trợ doanh nghiệp.

Mỗi dự án đầu tư công hoàn thành sớm không chỉ góp phần tăng GDP mà còn mở ra năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Ảnh minh họa

Động lực và giải pháp cho chặng nước rút

Mặc dù nền kinh tế đã đạt nhiều kết quả tích cực, song hai tháng cuối năm vẫn là giai đoạn then chốt để “chốt sổ” năm 2025, tạo nền tảng bước vào năm 2026 và hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo phân tích kinh tế vĩ mô, có thể xác định ba nhóm động lực chính cần được phát huy tối đa, cùng bốn nhóm giải pháp cần được triển khai quyết liệt.

Thứ nhất, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Đây là công cụ quan trọng để tạo tổng cầu, thúc đẩy sản xuất, và lan tỏa sang các lĩnh vực khác. Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số cần được “đẩy tốc độ” bằng việc tháo gỡ thủ tục, phối hợp trách nhiệm giữa bộ, ngành và địa phương. Mỗi dự án hoàn thành sớm không chỉ góp phần tăng GDP mà còn mở ra năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế.

Thứ hai, kích cầu tiêu dùng và dịch vụ. Hai tháng cuối năm là thời điểm tiêu dùng mạnh nhất. Việc triển khai các chương trình khuyến khích mua sắm, giảm thuế giá trị gia tăng cho nhóm hàng thiết yếu, khuyến mãi du lịch nội địa, quảng bá ẩm thực – văn hóa có thể giúp tăng doanh thu bán lẻ, tạo thêm việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ phục hồi.

Thứ ba, củng cố khu vực doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh. Các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, giảm chi phí hành chính cần được thực hiện thực chất hơn. Cải cách thủ tục phải đi kèm kiểm tra, giám sát việc thực thi ở địa phương để chính sách đến được đúng đối tượng. Đặc biệt, khu vực chế biến, chế tạo và xuất khẩu cần được khuyến khích đầu tư công nghệ, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng để tránh phụ thuộc vào gia công.

Thứ tư, điều hành chính sách tiền tệ - tài khóa linh hoạt, thận trọng. Trong bối cảnh rủi ro toàn cầu vẫn hiện hữu, việc giữ ổn định tỷ giá, lãi suất và lạm phát là ưu tiên hàng đầu. Cần giám sát sát sao diễn biến giá dầu, nguyên liệu đầu vào và xu hướng dịch chuyển vốn quốc tế để kịp thời điều chỉnh công cụ điều hành, bảo đảm môi trường kinh tế ổn định cho sản xuất, kinh doanh.

Nhìn lại 4 năm của nhiệm kỳ 2021-2025, nền kinh tế Việt Nam đã đi qua nhiều thách thức: đại dịch, gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động địa chính trị, nhưng vẫn giữ được đà tăng trưởng cao, lạm phát thấp, an sinh xã hội ổn định và thu hút mạnh dòng vốn quốc tế.

Năm 2025, với kết quả 10 tháng tích cực và triển vọng khả quan cho hai tháng cuối năm, có thể coi là năm bản lề để Việt Nam “về đích” thành công. Quan trọng hơn, thành công này không chỉ là dấu mốc nhiệm kỳ, mà còn khẳng định năng lực điều hành vĩ mô, khả năng thích ứng và tự cường của nền kinh tế.

Nếu các chính sách được kiên định và sự phối hợp được duy trì đồng bộ giữa nhà nước - doanh nghiệp - người dân, Việt Nam hoàn toàn có thể bước sang giai đoạn 2026-2030 với một tầm thế mới: vững vàng, hiện đại, tự chủ và sẵn sàng hội nhập sâu rộng với thế giới.