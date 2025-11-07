(TBTCO) - Dù đặt mục tiêu giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công trong năm 2025, nhưng đến nay, tiến độ giải ngân tại Quảng Trị vẫn còn thấp. Chính quyền địa phương đang triển khai hàng loạt giải pháp mạnh nhằm tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Tỷ lệ giải ngân còn thấp

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2025, tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao cho địa phương là hơn 9.301 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/9, tổng kế hoạch vốn đầu tư công toàn tỉnh được bổ sung lên 11.969 tỷ đồng, bao gồm 2.580 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2024 và 88,38 tỷ đồng từ vốn chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo số liệu Kho bạc Nhà nước khu vực XII, tính đến hết ngày 17/10/2025, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh mới đạt 4.936 tỷ đồng, tương đương 41,24% kế hoạch Thủ tướng giao, thấp hơn mức trung bình cả nước (50,7%). Trong đó, giải ngân vốn ngân sách địa phương đạt 2.779 tỷ đồng (đạt 63,64%), ngân sách Trung ương đạt 2.157 tỷ đồng (đạt 63,64%).

Quảng Trị đang đẩy mạnh giải ngân đầu tư công những tháng cuối năm. Ảnh: Trần Tuyền

Sở Tài chính Quảng Trị cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều dự án trọng điểm có tỷ lệ giải ngân thấp và rất thấp. Một số dự án tiêu biểu gồm: Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh (4,35%); Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cơ sở 2 (12,7%); Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án Quảng Bình (17,6%); Dự án đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, giai đoạn 1 (30,4%); Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Bình (30,8%)...

Không chỉ các dự án trọng điểm, nhiều địa phương trong tỉnh cũng rơi vào tình trạng tương tự do chậm trễ trong việc mở tài khoản thanh toán chi đầu tư (sau sáp nhập), khiến việc giải ngân vốn đầu tư công bị đình trệ.

Trước vấn đề này, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã phê bình 12 UBND xã, phường, đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn thành thủ tục mở tài khoản giao dịch tại Kho bạc Nhà nước để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn kế hoạch năm 2025.

Xử lý mạnh tay, đẩy nhanh tiến độ

UBND tỉnh Quảng Trị nhận định, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp do nhiều nguyên nhân: quy mô vốn năm 2025 tăng mạnh trong khi nguồn vốn đối ứng của địa phương chưa được cân đối; thủ tục hành chính về đầu tư, đấu thầu còn chồng chéo; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư nhiều dự án trọng điểm chưa được xử lý dứt điểm; cùng với đó là năng lực hạn chế của một số đơn vị tư vấn, thi công, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai.

Để khắc phục tình trạng giải ngân vốn chậm, cũng như đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời điểm cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp; đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với mục tiêu tăng trưởng GRDP 8% năm 2025 và là căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

“Giải ngân nhanh nhưng phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động. Tránh đội vốn, thất thoát, tiêu cực, lãng phí”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Chủ tịch Trần Phong cũng yêu cầu các chủ đầu tư phát huy vai trò người đứng đầu, xây dựng tiến độ giải ngân chi tiết theo tuần, tháng, quý; phân công cụ thể lãnh đạo, cán bộ phụ trách dự án, cá thể hóa trách nhiệm người phụ trách; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ...

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế giải ngân dự án, dự kiến khả năng giải ngân đến hết năm 2025, các đơn vị phải rà soát, cân đối điều chỉnh kế hoạch vốn để đề xuất tăng hoặc giảm phù hợp. Đồng thời, có báo cáo tiến độ thực hiện so với cam kết giải ngân.

“Khoảng thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, các đơn vị, địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, đề ra giải pháp cụ thể, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo.