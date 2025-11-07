Bài 2: Sắp xếp tài sản công trong ngành Tài chính: Khẩn trương, đồng bộ và hiệu quả

Ngành Tài chính: Quản trị nội ngành thông suốt để hệ thống vận hành hiệu quả

(TBTCO) - Năm 2025, bên cạnh việc cùng cả nước thực hiện thành công cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy, ngành Tài chính cũng kịp thời tổ chức rà soát, sắp xếp và xử lý tài sản công trong các cơ quan nội ngành. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, công tác này được thực hiện khẩn trương, chặt chẽ, góp phần tăng hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước và tạo nền tảng ổn định cho hoạt động của hệ thống tài chính sau sắp xếp.

Triển khai kịp thời, đôn đốc sát sao

Ngay từ đầu năm, thực hiện Nghị định số 03/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã có công văn hướng dẫn việc triển khai. Cục Kế hoạch - Tài chính - đơn vị quản lý nội ngành đã đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện rà soát, có phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đang quản lý, sử dụng đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; không để tình trạng bỏ trống, sử dụng sai mục đích, kém hiệu quả gây lãng phí, thất thoát.

Tiếp đó, thực hiện Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cuộc họp ngày 25/3/2025, Cục Kế hoạch - Tài chính đã có báo cáo rà soát việc sắp xếp, bố trí, xử lý nhà, đất và các dự án, công trình, trụ sở đang xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư chịu tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính.

Lãnh đạo Cục Kế hoạch - Tài chính tại Hội nghị tập huấn kiểm kê tài sản công của Bộ Tài chính. Ảnh Đức Minh

Đồng thời, Bộ đã thành lập Tổ công tác để triển khai Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương. Theo đó, mục tiêu của Tổ công tác là nắm được số liệu tài sản là nhà, đất, trụ sở, dự án, công trình; phương án xử lý; nhu cầu xử lý nhà, đất, dự án… của các đơn vị chịu sự tác động bởi việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính.

Sau khi Chính phủ ban hành các nghị định về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ban hành Nghị định số 166/2025/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, cơ cấu tổ chức, bộ máy của một số đơn vị thuộc Bộ có sự thay đổi. Cục Kế hoạch - Tài chính đã phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất, trụ sở, xe ô tô, trang thiết bị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Kết quả của tinh thần trách nhiệm, quản trị hiện đại Kết quả của Bộ Tài chính trong công tác sắp xếp tài sản công không chỉ dừng ở việc tiết kiệm nguồn lực, mà còn là minh chứng về kết quả của mô hình quản trị nội ngành hiện đại, hiệu quả và minh bạch. Toàn bộ quy trình - từ lập dự toán, phê duyệt phương án, điều chuyển, thanh lý đến giám sát đều được chuẩn hóa, có dữ liệu minh chứng, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng đơn vị.

Trong toàn ngành, các đơn vị có hệ thống ngành dọc đã khẩn trương hoàn thiện phương án sắp xếp nhà đất, trụ sở làm việc theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính.

Trong quá trình đó, Cục Kế hoạch - Tài chính đã thường xuyên, liên tục có các công văn để thông báo, hướng dẫn các đơn vị lập danh mục, báo cáo chi tiết hiện trạng sử dụng tài sản, xác định giá trị còn lại của nhà, đất, xe ô tô và trang thiết bị.

Để phục vụ các nhiệm vụ phát sinh trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và xử lý tài sản công, Bộ Tài chính đã điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2025. Cục Kế hoạch - Tài chính đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung kinh phí dự toán, đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện quyết toán và hạch toán đúng chế độ.

Kiểm tra, giám sát để tránh thất thoát, lãng phí

Bên cạnh đó, Cục đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc rà soát, lập danh mục và tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng tài sản công. Các báo cáo gửi về Bộ là căn cứ để Bộ Tài chính tổng hợp, hướng dẫn xử lý, bố trí, điều chuyển tài sản công trong nội ngành. Việc thực hiện được tiến hành đồng bộ, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí và đúng thẩm quyền phê duyệt theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Tại Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tháng 10/2025, Ban Thường vụ đã nhấn mạnh yêu cầu “kiểm tra, hướng dẫn việc sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công, tránh thất thoát, lãng phí; tổ chức kiểm tra tại hiện trường để giám sát, tránh nguy cơ cấu kết, thôn tính tài sản”. Phương án xử lý tài sản phải rõ ràng, không để tình trạng dôi dư không sử dụng, làm lãng phí tài sản công. Cục Kế hoạch - Tài chính, với chức năng quản lý tài sản nội ngành, đã xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát đồng bộ.

Kết quả sau hơn 10 tháng triển khai cho thấy, công tác rà soát, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công trong toàn ngành đã được triển khai tích cực, chủ động. Các đơn vị sau sắp xếp được bố trí sử dụng chung trụ sở, tận dụng hạ tầng hiện có, bảo đảm công tác quản lý tài chính, kế toán, thuế, kho bạc tại địa phương được thông suốt, không bị gián đoạn.

Từ công tác chỉ đạo đến triển khai, Bộ Tài chính đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp trong quản lý tài sản công - lĩnh vực vốn dễ phát sinh phức tạp. Trong đó, Cục Kế hoạch - Tài chính vừa là cơ quan bảo đảm nguồn lực tài chính, vừa là trung tâm điều phối, giám sát việc sử dụng tài sản, góp phần để quá trình sắp xếp bộ máy trong nội ngành diễn ra trật tự, đồng bộ và hiệu quả.

Công tác này không chỉ nhằm “tránh thất thoát, lãng phí”, mà còn góp phần củng cố kỷ luật, kỷ cương tài chính, tạo nền tảng để ngành Tài chính vận hành ổn định trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ, ngành Tài chính đã chứng minh năng lực tổ chức thực hiện chính sách, biến những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước thành hành động cụ thể, kết quả rõ ràng và giá trị lâu dài.