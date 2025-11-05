Bài 1: Chủ động, quyết liệt, bảo đảm kịp thời quyền lợi cho người lao động

Ngành Tài chính: Quản trị nội ngành thông suốt để hệ thống vận hành hiệu quả

(TBTCO) - Bộ Tài chính đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo hoàn thành sớm toàn bộ nhiệm vụ chi trả chính sách, chế độ cho người lao động khi sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hướng dẫn, rà soát, lập dự toán từ sớm và phân bổ dự toán kịp thời

Ngay từ đầu năm 2025, căn cứ các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính đã tham mưu Bộ Tài chính ban hành Công văn số 2679/BTC-KHTC ngày 6/3/2025 hướng dẫn các đơn vị dự toán thuộc Bộ tiến hành xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Đồng thời, Cục đã đôn đốc, yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo nhu cầu, tổng hợp số liệu, bảo đảm dự toán được lập sát thực tế, kịp thời trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Trên cơ sở rà soát, báo cáo của các đơn vị dự toán thuộc Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính đã tổng hợp trình Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao 16.183,485 tỷ đồng để thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động trong toàn ngành theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngay sau khi được bổ sung kinh phí, Bộ Tài chính đã ban hành 6 quyết định phân bổ, giao dự toán và kịp thời điều chỉnh dự toán trong hệ thống TABMIS, bảo đảm kinh phí được phân bổ nhanh, đúng quy định, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ thực hiện chi trả chính sách, chế độ đối với người lao động.

Là đơn vị đầu mối trong quản lý ngân sách nội ngành của Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính cũng đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện chức năng thẩm định nhu cầu kinh phí chi trả chính sách, chế độ cho 175 trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, bảo đảm đúng quy trình, đúng đối tượng, đúng định mức.

Giám sát chặt chẽ, thực hiện công khai và minh bạch

Để theo dõi tiến độ giải ngân, Cục Kế hoạch - Tài chính đã thiết lập cơ chế báo cáo trực tuyến hằng ngày qua nhóm “BAO CAO 178 - Bộ Tài chính”, đồng thời tổng hợp dữ liệu gửi Vụ Tài chính - Kinh tế ngành định kỳ hằng ngày theo hướng dẫn của Bộ. Nhờ đó, thông tin chi trả luôn được cập nhật đầy đủ, công khai, tạo điều kiện cho việc kiểm tra, giám sát xuyên suốt.

Ngoài ra, Cục luôn chủ động, tích cực phối hợp với các đơn vị để giải quyết chính sách, chế độ cho người lao động, cụ thể như: tổ chức họp với các đơn vị để trao đổi, đánh giá về tình hình thực hiện việc chi trả chính sách, chế độ; hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo yêu cầu/hướng dẫn của Bộ Nội vụ; có ý kiến với các đơn vị trong việc giải ngân kinh phí thực hiện chi trả chính sách, chế độ đối với người lao động; báo cáo Lãnh đạo Bộ đề nghị các đơn vị thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện việc chi trả chính sách, chế độ theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền…

Là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Cục Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ chủ trì tham mưu tổng hợp về kế hoạch tài chính, ngân sách của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, tài sản công của các đơn vị thuộc ngành. Trong thực hiện Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, đã phát huy vai trò là đầu mối kỹ thuật và tài chính của Bộ - trực tiếp hướng dẫn, thẩm định, phân bổ và tổng hợp báo cáo thực hiện chính sách. Cục Kế hoạch - Tài chính cũng thường xuyên phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính của Chính phủ để cập nhật tình hình thực hiện chi trả chế độ; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ, bảo đảm công tác chi trả chính sách diễn ra đồng bộ, kịp thời và đúng thẩm quyền.

Với tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ, giám sát kịp thời, tính đến ngày 8/10/2025, các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính đã hoàn thành việc tinh giản biên chế đối với 13.172 trường hợp, với tổng kinh phí thực hiện chính sách, chế độ là 14.865,102 tỷ đồng. Trong đó, 13.146 trường hợp chi trả từ dự toán chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước với 14.840,902 tỷ đồng; 24 trường hợp chi trả từ nguồn kinh phí của đơn vị với 24,2 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy, Bộ Tài chính đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ, qua đó không chỉ đảm bảo tiến độ, mà còn đạt chất lượng cao trong tổ chức thực hiện, hoàn thành giai đoạn chi trả trước thời hạn mà Thủ tướng Chính phủ quy định.

Đây là sự khẳng định rõ ràng cho hiệu quả điều hành ngân sách, thể hiện tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và nhân văn trong thực thi chính sách tài chính - công vụ. Sự điều hành, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các đơn vị trong Bộ (Cục Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tài chính - Kinh tế ngành, Vụ Ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thuộc Bộ Tài chính từ Trung ương đến địa phương) cho thấy năng lực tổ chức thực hiện thống nhất và kỷ luật cao trong toàn hệ thống tài chính. Từ đó, giúp toàn hệ thống vận hành trơn tru, đúng quy định và đúng thời hạn.

Việc hoàn thành sớm công tác chi trả chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, nghiêm túc của Bộ Tài chính trong việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, mà còn góp phần quan trọng vào việc ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, tạo tiền đề để hệ thống tài chính nhà nước vận hành hiệu quả trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn mới.