Thuế tỉnh Sơn La triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”

(TBTCO) - Thuế tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 908/KH-SLA ngày 6/11/2025 thực hiện “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” theo hình thức trực tuyến.

Theo Thuế tỉnh Sơn La, hội nghị nhằm triển khai nhiệm vụ công tác chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh: việc tổ chức phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt và có lộ trình cụ thể từ Thuế tỉnh đến từng Thuế cơ sở, đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện. Kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng triển khai; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng kế hoạch chi tiết từng tuần, gắn trách nhiệm cá nhân, đơn vị.

Ông Hà Minh Đức - Trưởng Thuế tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, triển khai truyền thông đa kênh như: Báo, đài phát thanh, truyền hình, website, các nền tảng mạng xã hội, triển khai các chương trình hỗ trợ hiệu quả phù hợp với từng ngành nghề, quy mô, đặc tính của các hộ kinh doanh. Tổ chức hội nghị tập huấn để giải đáp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho hộ kinh doanh khi chuyển đổi phương thức kê khai thuế. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để có các chính sách hỗ trợ về thiết bị, chi phí dịch vụ cho hộ kinh doanh trong giai đoạn đầu triển khai.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Thuế cơ ở 1.

Cùng với đó, phối hợp với các hiệp hội, đại lý thuế, công ty kế toán kiểm toán để triển khai công tác tuyên truyền, hỗ trợ (miễn phí) cho hộ kinh doanh thực hiện chuyển đổi mô hình. Thực hiện rà soát các hộ kinh doanh chưa có tài khoản Etax Mobile; hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng Etax Mobile; Hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo từng tình huống. Rà soát dữ liệu hóa đơn của hộ kinh doanh để đối chiếu doanh thu, đặc biệt đối với các hộ có doanh thu tăng nhưng không chuyển đổi.

Quang cảnh tại điểm cầu Thuế cơ ở 5.

Tiếp hội nghị, các Thuế cơ sở thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch triển khai “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.