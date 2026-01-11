Chứng khoán tuần 12/1 - 18/1: Dòng tiền trở lại, tâm điểm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước

Cơn sóng mới từ cú hích Nghị quyết 79-NQ/TW trở thành cú hích tác động tích cực lên thị trường chứng khoán Việt Nam, cả về điểm số và dòng tiền. Các chuyên gia dự báo xu hướng tích cực của thị trường sẽ được duy trì, nhưng vẫn kèm theo đó là sự phân hóa cao.

Xác lập kỷ lục tuần đầu năm - Cơn sóng mới từ cú hích Nghị quyết 79

Tuần giao dịch đầu tiên đầy đủ của năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu mở cửa đầy tích cực bất chấp những diễn biến bất ổn về địa chính trị. Phần lớn các chỉ số lớn trên thế giới tăng điểm, chỉ ghi nhận số ít thị trường điều chỉnh nhẹ. Trong bức tranh chung đó, chứng khoán Việt Nam cũng trở thành một điểm sáng khi VN-Index ghi nhận mức tăng thuộc nhóm 10 thị trường diễn biến tích cực nhất toàn cầu.

So với lịch sử giao dịch của chính thị trường, VN-Index đã thiết lập đỉnh cao chưa từng có 1.867,9 điểm, tăng 4,67% so với tuần trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Trong tuần, có tới 4/5 phiên giao dịch tăng và chỉ ghi nhận một phiên điều chỉnh nhẹ.

Đi kèm với điểm số là sự cải thiện rõ rệt của thanh khoản, với một số phiên có giá trị giao dịch vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Nếu so với mức bình quân 20 tuần gần nhất kể từ nửa cuối tháng 10, thanh khoản khớp lệnh tuần qua tăng khoảng 16,6%.

VN-Index tăng mạnh trong tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026

Trái ngược với sự hưng phấn trên sàn HOSE, diễn biến tại sàn HNX kém tích cực hơn. HNX-Index ghi nhận 4 phiên giảm và chỉ 1 phiên tăng duy nhất vào ngày 7/1, kết tuần tại 247,1 điểm, giảm 0,67% so với tuần trước. UPCOM-Index có 4 phiên tăng và 1 phiên giảm nhưng chỉ tăng nhẹ 0,34%.

Một điểm nhấn quan trọng của tuần là sự trở lại của khối ngoại. Trong bối cảnh nhiều tháng trước đó, nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ròng, tuần đầu năm 2026 ghi nhận giá trị mua ròng xấp xỉ 500 tỷ đồng trên toàn thị trường với khối lượng mua ròng 33,2 triệu cổ phiếu.

Tâm điểm mua ròng của khối ngoại tập trung vào nhóm ngân hàng lớn, dẫn đầu là cổ phiếu MBB (838,6 tỷ đồng), VCB (727,5 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh nhất cổ phiếu STB với giá trị lên tới 1.091,7 tỷ đồng, tiếp theo là MCH (825,7 tỷ đồng) và VHM (575,2 tỷ đồng).

Hai cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất là STB và MCH đều ghi nhận diễn biến khá tiêu cực và trở thành yếu tố ghìm lại đà tăng của chỉ số chung. Top 5 mã chứng khoán gây áp lực giảm điểm đáng kể là GEE, STB, HDB, MCH và VCK. Trong khi đó, Top 5 cổ phiếu đóng góp điểm số nhiều nhất tuần đầu năm 2025 bao gồm VCB, VHM, GAS, BID và VIC.

Dù chỉ số đã vượt đỉnh lịch sử, sự lan toả của dòng tiền trên thị trường chưa thực sự đồng đều. Theo ông Nguyễn Thái Học - chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Pinetree, dòng tiền hiện vẫn tập trung chủ yếu vào nhóm vốn hóa lớn, trong khi các nhóm cổ phiếu beta cao như chứng khoán và bất động sản chưa thu hút được sự quan tâm tương xứng. Thậm chí, không ít cổ phiếu trong hai nhóm này tiếp tục phá đáy trong tuần qua, phản ánh mức độ phân hóa rất lớn của thị trường.

Diễn biến cổ phiếu các nhóm ngành tuần qua - Nguồn: Chứng khoán Kirin

Cùng quan điểm, chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Kirin cho rằng, nhóm bất động sản lại trải qua một tuần đầy khó khăn khi áp lực bán gia tăng, nhiều cổ phiếu giảm 5 - 6% trong phiên cuối tuần. Trong khi đó, nhóm ngành tăng điểm trong tuần đầu năm là cổ phiếu dầu khí, với GAS đóng vai trò dẫn dắt, trước khi lan tỏa sang các cổ phiếu cùng ngành.

Nổi bật tuần qua là câu chuyện chính sách xoay quanh doanh nghiệp nhà nước. Đây cũng là động lực đã đưa bộ ba ngân hàng quốc doanh VCB, BID và CTG bước vào những phiên giao dịch sôi động hiếm thấy. Không riêng trong lĩnh vực ngân hàng, cổ phiếu của nhiều ông lớn có vốn nhà nước tăng giá mạnh với sắc tím liên tục xuất hiện và thanh khoản tăng đột biến.

Ngay đầu năm, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước. Theo chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Yuanta, Nghị quyết này sẽ nâng tầm kinh tế nhà nước, đồng thời, kích hoạt một làn sóng thoái vốn vào giai đoạn 2026 - 2027. Cụ thể, lần đầu tiên, Nghị quyết cho phép sử dụng toàn bộ nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn để tăng vốn điều lệ cho các doanh nghiệp nhà nước thay vì nộp về ngân sách.

Cùng đó, cơ chế phân tách "Chiến lược" và "Thương mại" đã đưa ra quy định cứng về việc Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống tại các doanh nghiệp thương mại không thuộc diện chiến lược sẽ kích hoạt một làn sóng thoái vốn vào giai đoạn 2026 - 2027. Cơ chế khai thác nguồn lực đất đai cũng đi theo định hướng về quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai là động lực chính để doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp cao su đất nông nghiệp sang khu công nghiệp, mở ra tiềm năng tăng trưởng tài sản ròng đột biến.

Cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước tiếp tục là tâm điểm, chờ mùa báo cáo tài chính cuối năm

Bước sang tuần giao dịch tiếp theo, nhiều ý kiến cho rằng, xu hướng tích cực của thị trường sẽ được duy trì, nhưng vẫn kèm theo đó là sự phân hóa cao. Theo ông Lý Ngọc Tuấn - chuyên gia từ Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), dòng tiền đang có dấu hiệu rời khỏi nhóm cổ phiếu họ Vingroup để dịch chuyển sang các ngân hàng quốc doanh và các doanh nghiệp nhà nước vốn hóa lớn như GAS, PLX hay GVR.

Ở nhóm dầu khí, chuyên gia từ BSC cho rằng, thông tin xung đột Mỹ - Venezuela trong tuần qua đã tạo tác động tích cực ngắn hạn lên giá dầu và cổ phiếu ngành. Tuy nhiên, về dài hạn, yếu tố quyết định vẫn là kết quả kinh doanh quý IV và tiến độ các dự án trọng điểm, thay vì các cú sốc địa chính trị mang tính nhất thời.

Bước sang tuần giao dịch mới, tôi cho rằng thị trường nhiều khả năng vẫn duy trì thiên hướng tích cực. Nhóm cổ phiếu doanh nghiệp nhà nước được kỳ vọng tiếp tục hút dòng tiền và có thể sẽ xuất hiện sự luân phiên tăng điểm giữa các nhóm ngành như dầu khí, ngân hàng, công nghệ viễn thông (Viettel), cao su hay điện. Đây sẽ vẫn là nhóm đóng vai trò trụ đỡ chính cho VN-Index. Chuyên gia phân tích Chứng khoán Pinetree

Ông Nguyễn Thái Học - chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Pinetree cho rằng, thị trường trong tuần tới vẫn nghiêng về kịch bản tích cực có phân hóa, trong đó các nhóm doanh nghiệp nhà nước tiếp tục là tâm điểm, còn nhóm chứng khoán và bất động sản có cơ hội phục hồi sau khi đã chiết khấu mạnh. Nhóm cổ phiếu doanh nghiệp Nhà nước được kỳ vọng là nhóm đóng vai trò trụ đỡ chính cho VN-Index.

Đối với nhóm cổ phiếu họ Vingroup, khả năng cao nhóm này sẽ được neo giữ giá để hỗ trợ mặt bằng chung của chỉ số, dù không còn đóng vai trò dẫn dắt.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu nhóm chứng khoán và bất động sản nhiều khả năng sẽ bắt đầu bước vào nhịp hồi phục rõ nét hơn. Sau nhịp giảm sâu và phá nền ở cuối tuần trước, đây là nhóm đang rơi vào trạng thái quá bán. Khả năng đầu tuần tới vẫn có những nhịp giảm nhẹ, nhưng tôi cho rằng sau khi lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ buộc phải cắt lỗ, dòng tiền sẽ dần chuyển dịch sang nhóm doanh nghiệp nhà nước. Chính quá trình rũ bỏ này có thể mở ra một nhịp tăng hồi phục tích cực hơn ở nửa cuối tuần.

Tuần giao dịch đầu tiên của năm 2026 cho thấy một khởi đầu đầy hứng khởi của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dòng tiền đã quay trở lại, niềm tin được cải thiện rõ rệt, nhưng sự phân hóa cũng ngày càng sâu sắc. Trong bối cảnh đó, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên theo kịch bản chọn lọc. Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý IV cũng như cả năm 2025 đang đến gần, trong đó, kết quả sơ bộ cũng đã được một số doanh nghiệp hé lộ./.