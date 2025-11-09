Thuế tỉnh Quảng Trị: Thuế cơ sở 3 hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai

(TBTCO) - Thuế cơ sở số 3 (Thuế tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp sử dụng hóa đơn điện tử tổ chức 4 hội nghị phổ biến một số chính sách thuế mới; đồng thời, hướng dẫn hộ kinh doanh chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai, sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn quản lý.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, triển khai kịp thời chủ trương xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án số 3389/QĐ-BTC ngày 6/10/2025 của Bộ Tài chính về “chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”, hướng tới mục tiêu quản lý thuế hiện đại, minh bạch, công bằng và thuận lợi cho người nộp thuế.

Toàn cảnh tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Linh Chi - Trưởng thuế cơ sở 3 nhấn mạnh, đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành thuế, góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng, bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Nguyễn Linh Chi kêu gọi các hộ kinh doanh chủ động thích ứng và tích cực đón nhận mô hình quản lý thuế mới.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan thuế đã triển khai, hướng dẫn chi tiết cho các hộ kinh doanh về lộ trình chuyển đổi, quyền lợi và nghĩa vụ khi thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử; đồng thời giải đáp nhiều vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách trong quá trình chuyển đổi. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các phần mềm bán hàng tích hợp hóa đơn điện tử, ứng dụng kế toán và ứng dụng Etax Mobile, giúp người nộp thuế thuận tiện hơn trong kê khai và quản lý hoạt động kinh doanh.

Các hộ kinh doanh tham dự đã trao đổi, nêu ý kiến và đề xuất giải pháp hỗ trợ trong quá trình thực hiện chuyển đổi mô hình mới, thể hiện tinh thần đồng hành cùng cơ quan thuế.