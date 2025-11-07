Thuế tỉnh Quảng Trị triển khai Chiến dịch “60 ngày hành động - Hộ khoán chuyển mình, Hộ kê khai vững bước”

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế về Kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, ngày 4/11/2025, Thuế tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 2330/KH-QTR triển khai Chiến dịch “60 ngày hành động - Hộ khoán chuyển mình, Hộ kê khai vững bước”.

Đây là chiến dịch cao điểm, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của toàn ngành Thuế tỉnh Quảng Trị trong việc đổi mới mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn bị cho việc xóa bỏ thuế khoán và chuyển sang kê khai thuế từ ngày 1/1/2026.

Chiến dịch nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu của Đề án 420 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh” và tạo tiền đề cho Đề án 3389 về “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế khi xóa bỏ thuế khoán”.

Trong 60 ngày, toàn ngành Thuế tỉnh Quảng Trị phấn đấu: Hoàn thành 100% cập nhật dữ liệu hộ kinh doanh vào hệ thống cơ sở dữ liệu; đạt 100% hộ thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; 100% hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile (80% tại vùng khó khăn); giảm nợ thuế tối đa, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025; đến ngày 31/12/2025, 100% hộ đủ điều kiện chuyển sang phương pháp kê khai thuế.

Thuế tỉnh Quảng Trị xác định công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ là nhiệm vụ then chốt để người dân hiểu rõ lợi ích của việc chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai, được hạch toán chi phí hợp lý, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, minh bạch hoạt động kinh doanh và dễ dàng tiếp cận vốn tín dụng.

Ngành Thuế triển khai nhiều hình thức truyền thông đa dạng: clip ngắn, phóng sự, tờ rơi, thư ngỏ, sổ tay hướng dẫn, phát trên mạng xã hội, báo chí, đài truyền thanh cơ sở; tổ chức họp dân, tập huấn, đối thoại trực tiếp với hộ kinh doanh.

Các công chức Thuế cơ sở 9 đang đồng hành cùng hộ kinh doanh, hướng dẫn sử dụng Etax mobile, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Đặc biệt, mô hình “người bạn Thuế - đồng hành cùng hộ kinh doanh” được triển khai tại các cơ sở, giúp tư vấn, hỗ trợ tận tình qua Zalo, điện thoại hoặc tại chỗ, thể hiện tinh thần phục vụ và đồng hành của ngành Thuế.

Trong suốt chiến dịch, toàn ngành Thuế tỉnh Quảng Trị huy động toàn bộ lực lượng công chức, đoàn viên thanh niên cùng phối hợp với UBND, Công an các xã, phường và nhà cung cấp dịch vụ công nghệ để “đến từng chợ, từng hộ, từng tuyến phố” hỗ trợ người nộp thuế. Thuế tỉnh Quảng Trị cũng sẽ theo dõi tiến độ hằng tuần, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, hộ kinh doanh tiêu biểu; tạo động lực thi đua sôi nổi trong toàn ngành.