Thuế tỉnh Quảng Trị: Thuế cơ sở 9 tập huấn chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh

(TBTCO) - Mới đây, Thuế cơ sở 9 (Thuế tỉnh Quảng Trị) tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; hướng dẫn cài đặt và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Tham dự các hội nghị có các nhà cung ứng dịch vụ phần mềm cùng hơn 700 hộ và cá nhân kinh doanh trên địa bàn quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Long - Phó Trưởng Thuế cơ sở 9 cho biết, từ ngày 1/1/2026 sẽ chính thức bỏ thuế khoán, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ chuyển đổi phương pháp kê khai, tự khai, tự nộp theo đúng quy định. Ông Long giới thiệu tổng quan về mô hình quản lý thuế mới đối với hộ kinh doanh, trong đó nhấn mạnh việc minh bạch hóa doanh thu, quản lý rủi ro thuế và thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế.

Ông Nguyễn Đức Long - Phó Trưởng Thuế cơ sở 9 phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thuế cơ sở 9 đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ như: Viettel, Vina, Misa… hướng dẫn chi tiết cách thức đăng ký, cài đặt và sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, giải đáp các vướng mắc thực tế của người nộp thuế, đồng thời trình chiếu mô phỏng quy trình phát hành - truyền dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp về cơ quan thuế./.