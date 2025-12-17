(TBTCO) - Thông qua việc đẩy mạnh thu thập, xử lý thông tin và quản lý rủi ro, Chi cục Hải quan khu vực XIII đã tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan, đồng thời duy trì hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan, bảo đảm việc chấp hành pháp luật hải quan trên địa bàn.

Thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết, kết quả từ ngày 15/10/2025 đến 14/11/2025, Chi cục đã tiếp nhận và xử lý tổng cộng 6167 tờ khai. Phần lớn số tờ khai được phân luồng xanh với 4475 tờ khai, chiếm 72.6%. Tờ khai luồng vàng là 1591 tờ khai, tương đương 25.8%, trong khi luồng đỏ chỉ có 101 tờ khai, chiếm 1.6%.

Với tỷ lệ luồng xanh chiếm 72.6% và luồng đỏ chỉ 1.6%, hoạt động phân luồng trong kỳ tập trung chủ yếu vào tạo thuận lợi cho thông quan, đồng thời dành nguồn lực kiểm tra đối với các tờ khai có dấu hiệu rủi ro.

Trong kỳ, Chi cục không phát sinh hồ sơ rủi ro trên hệ thống VCIS. Các hồ sơ tiêu chí trên hệ thống này được thiết lập lũy kế đạt 10/12 hồ sơ; hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm đạt 01/03 hồ sơ theo kế hoạch. Trên hệ thống CRMS, Chi cục đã phê duyệt 74 hồ sơ doanh nghiệp và hoàn thành 100% chỉ tiêu được Cục Hải quan giao. Ngoài ra, có 02 hồ sơ vi phạm được cập nhật trên hệ thống quản lý vi phạm hải quan.

Song song với công tác thông quan, kiểm tra sau thông quan tiếp tục được triển khai theo hướng tập trung vào những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Trong kỳ, Chi cục đã ban hành Quyết định số 309/QĐ-XPHC ngày 16/10/2025 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Năng lượng Long Sơn. Doanh nghiệp đã chấp hành quyết định xử phạt, nộp tiền chậm nộp và tiền phạt vi phạm hành chính với số tiền 189.436.664 đồng; tổng số tiền đã nộp là 446.954.470 đồng.

Chi cục cũng tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế đối với Công ty Cổ phần Điện gió Hồng Phong 1 trong thời gian từ ngày 27/10/2025 đến ngày 17/11/2025; đồng thời rà soát, đánh giá kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2025 và tham gia góp ý hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hải quan.

Trong kỳ, Chi cục đã ra quyết định và thực hiện kiểm tra sau thông quan 01 vụ theo dấu hiệu vi phạm và quản lý rủi ro; hoàn thành 01 vụ kiểm tra. Đồng thời, đã ra quyết định kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế 01 vụ và hoàn thành 02 vụ kiểm tra.

Tổng số tiền thuế ấn định và tiền phạt vi phạm hành chính thu được từ công tác kiểm tra sau thông quan và kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu theo Danh mục miễn thuế đạt 189,44 triệu đồng. Trong tháng 12/2025, Chi cục sẽ thực hiện 01 vụ kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế./.