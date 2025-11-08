(TBTCO) - Diễn biến nổi bật trên thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 3 - 7/11 cho thấy, tỷ giá trung tâm “đổi chiều” sau 5 tuần giảm, trong khi tỷ giá tự do tiếp tục leo thang tuần thứ 7 liên tiếp, tăng hơn 8% so với đầu năm. Lãi suất liên ngân hàng bật tăng vượt 6% phản ánh căng thẳng thanh khoản, buộc Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 56.000 tỷ đồng hỗ trợ.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 7/11 ở 25.103 VND/USD, tăng nhẹ 3 đồng so với ngày hôm qua. Với biên độ dao động 5%, tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại hiện nằm trong khoảng 23.848 - 26.358 VND/USD. Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá mua - bán tham khảo được điều chỉnh lên khoảng 23.898 - 26.308 VND/USD.

Tỷ giá trung tâm “đổi chiều”, tự do leo thang tuần thứ 7 liên tiếp

Tính chung tuần qua từ ngày 3/11 đến ngày 7/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố nhích tăng tổng cộng 10 đồng, lên 25.103 VND/USD, sau 5 tuần liên tiếp sụt giảm.

Tại các ngân hàng thương mại, xu hướng chung là giảm chiều mua vào, song tăng nhẹ chiều bán ra theo tỷ giá trung tâm. Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 26.088 - 26.358 VND/USD; BIDV là 26.118 - 26.358 VND/USD, cùng giảm 9 đồng ở chiều mua nhưng tăng 11 đồng ở chiều bán so với cuối tuần trước.

Đáng chú ý, tỷ giá thị trường tự do nối dài tuần tăng thứ 7, giao dịch quanh 27.770 - 27.850 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 50 đồng cả hai chiều so với tuần trước, nâng mức tăng lên 1.410 đồng suốt những tuần vừa qua. Dù vậy, mức tăng thu hẹp rõ rệt so với đà leo dốc suốt 6 tuần trước đó.

Tuần qua từ ngày 3 - 7/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng 10 đồng lên 25.103 VND/USD, chấm dứt chuỗi 5 tuần giảm liên tiếp. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại điều chỉnh trái chiều, trong khi thị trường tự do tiếp tục tăng tuần thứ 7, tương ứng mức tăng 1.410 đồng, nhưng đà leo dốc đã chậm lại rõ rệt.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, trải qua một tuần tăng vượt mốc 100 điểm, song hạ nhiệt cuối tuần và giảm còn 99,66 điểm.

Trong báo cáo cập nhật thị trường đầu ngày 7/11, Khối Thị trường Tài chính - Ngân hàng ACB cho rằng, đồng USD có tín hiệu suy yếu trở lại trên thị trường thế giới khi những tác động từ đợt đóng cửa Chính phủ Mỹ dài nhất từ trước đến nay dần được phản ánh lên nền kinh tế và khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiến hành thêm một đợt cắt giảm lãi suất trong tháng 12 vẫn khá cao (70%).

Với diễn biến các ngoại tệ khác, tỷ giá EUR tại Vietcombank niêm yết ở 29.580 - 31.139 VND/EUR, BIDV là 29.928 - 31.112 VND/EUR, cùng giảm mạnh 70 - 90 đồng mỗi chiều.

Còn tỷ giá GBP được Vietcombank công bố ở 33.653 - 35.082 VND/GBP, BIDV 34.116 - 35.038 VND/GBP, giảm khoảng 50 - 70 đồng...

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) cho rằng, việc đồng USD duy trì vị thế trong tháng được hỗ trợ, bởi đà suy yếu của đồng Yên khi thị trường lo ngại về khả năng chính phủ mới sẽ triển khai các gói kích thích kinh tế lớn trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, đồng EUR cũng chịu sức ép từ việc Thủ tướng Pháp đệ đơn từ chức sau chưa đầy một tháng kể từ khi được bổ nhiệm, làm dấy lên lo ngại về tình trạng chính trị của nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực Eurozone. Việc này, cùng với phát biểu của Chủ tịch Fed khi ông cho rằng khả năng giảm thêm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 không phải là điều chắc chắn, đã hỗ trợ đáng kể cho đà tăng của chỉ số DXY.

Lãi suất liên ngân hàng lại vượt 6%, bơm ròng 56.000 đồng tiếp thanh khoản

Theo nhóm phân tích MBS, diễn biến tỷ giá trên kênh chính thức hạ nhiệt diễn ra trong bối cảnh đồng nội tệ được hỗ trợ một phần nhờ việc chênh lệch lãi suất VND-USD duy trì trạng thái dương khi lãi suất liên ngân hàng trong tháng 10/2025 liên tục neo ở mức cao trên 4%, thậm chí đã chạm đỉnh 2 tháng ở mức 6,1% vào ngày 22/10.

Diễn biến thị trường tiền tệ tuần 3 - 7/11: Diễn biến thị trường tiền tệ tuần 3 - 7/11: Lãi suất liên ngân hàng lại vượt 6%, tỷ giá tự do leo dốc 7 tuần. Ảnh minh hoạ.

Kỳ vọng Fed hạ lãi suất tháng 12, hạ áp lực tỷ giá "Việc Fed giảm lãi suất trong tháng 9, tháng 10 và được kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12, nâng tổng mức giảm năm nay lên 75 điểm cơ bản, sẽ là yếu tố giúp hạ nhiệt áp lực tỷ giá USD/VND đến cuối năm. Đồng thời, cũng sẽ tạo điều kiện cho Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách nới lỏng và giữ môi trường lãi suất thấp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế" - nhóm phân tích MBS kỳ vọng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước trong tháng 10 cũng tiếp tục thực hiện 2 đợt bán USD thông qua các hợp đồng kỳ hạn 180 ngày (có hủy ngang) cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm với giá bán 26.550 VND/USD, qua đó phần nào giúp giảm áp lực lên tỷ giá.

Trái ngược lại, tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh 4,7% trong tháng lên mức 27.825 VND/USD (tăng 8,1% so với đầu năm). Mức tăng này được cho là do chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế nới rộng khiến làm tăng nhu cầu nắm giữ USD trên thị trường phi chính thức.

Trước diễn biến này, Ngân hàng Nhà nước vào ngày 24/10 đã có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Công thương và Thanh tra Chính phủ tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối.

Về diễn biến trên thị trường 2, lãi suất liên ngân hàng đồng loạt tăng trở lại ở hầu hết các kỳ hạn, phản ánh căng thẳng thanh khoản hệ thống chưa hạ nhiệt.

Cụ thể, đến ngày 7/11, lãi suất qua đêm đạt 5,97%, tăng mạnh 1,52 điểm phần trăm so với cuối tuần trước (4,45%). Các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần lần lượt ở mức 6,06% và 5,99%, tăng tương ứng 1,08 và 0,72 điểm phần trăm. Kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng tiếp đà tăng lên 6,05% và 6,42%, tương ứng tăng 0,56 điểm phần trăm và 0,44 điểm phần trăm.

Trong báo cáo mới đây của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nhóm phân tích cho rằng, để đảm bảo thanh khoản trong bối cảnh không phát hành nhiều giấy tờ có giá và huy động tiền gửi tăng chậm, các ngân hàng thương mại tăng cường đáng kể hoạt động trên thị trường liên ngân hàng (480 nghìn tỷ đồng) và tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Theo đó, tiền gửi khách hàng, vốn là nguồn vốn cốt lõi, giảm đáng kể trong quý III/2025 so với các quý trước. Đây là nguyên nhân chính khiến tổng nguồn vốn huy động giảm còn 782 nghìn tỷ đồng, thấp hơn mức 1.171 nghìn tỷ đồng của quý IV/2024 và 1.054 nghìn tỷ đồng của quý I/2025. Do đó, vay liên ngân hàng tăng lên rõ rệt, phản ánh việc các ngân hàng phải tìm đến nguồn vốn ngắn hạn lẫn nhau để bù đắp sự thiếu hụt thanh khoản tạm thời.

Trên thị trường mở (OMO), tuần từ ngày 3-7/11 ghi nhận khối lượng trúng thầu tăng mạnh lên 128.667,63 tỷ đồng ở các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày, với lãi suất duy trì 4%. Trong khi đó, chỉ có 72.193,65 tỷ đồng đến hạn trên kênh cầm cố, đưa tổng lượng vốn đang lưu hành qua kênh này lên mức cao 280.811,64 tỷ đồng.

Tính chung, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh 56.473,98 tỷ đồng tuần qua, tiếp đà 4 tuần bơm ròng rã, góp phần duy trì thanh khoản ổn định trong hệ thống ngân hàng./.