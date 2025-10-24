(TBTCO) - Thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 20 - 24/10 tiếp tục ghi nhận biến động trái chiều. Trong khi tỷ giá trung tâm và ngân hàng giảm nhẹ, thị trường tự do vọt lên 27.700 VND/USD, kéo dài chuỗi tăng 5 tuần. Ngân hàng Nhà nước bán 1,5 tỷ USD kỳ hạn để ổn định tỷ giá, song bơm ròng 72.852 tỷ đồng hỗ trợ thanh khoản khi lãi suất liên ngân hàng quanh 6%.

Ngày 24/10, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giữ nguyên ở mức 25.098 VND/USD, không đổi so với phiên trước. Với biên độ 5%, tỷ giá trần và sàn tương ứng là 26.353 VND/USD và 23.843 VND/USD. Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo được niêm yết 23.894 - 26.302 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tỷ giá "chợ đen" tăng 5 tuần liên tiếp hơn 1.000 đồng

Tính chung tuần qua từ ngày 20/10 đến ngày 24/10, tỷ giá trung tâm biến động nhẹ, chốt tuần 25.098 VND/USD, giảm nhẹ 3 đồng, nối tiếp đà giảm tuần thứ 4 liên tiếp.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng lớn giảm đồng loạt. Tại Vietcombank, USD niêm yết ở mức 26.082 - 26.352 VND/USD, giảm mạnh 34 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán so với cuối tuần trước. Tại BIDV, diễn biến tương tự nhưng biên độ giảm hẹp hơn. USD giao dịch ở 26.133 - 26.352 VND/USD, giảm 23 đồng chiều mua và 4 đồng chiều bán.

Trái lại, thị trường tự do tăng mạnh cuối tuần, lên 27.650 - 27.700 VND/USD, tăng 315 đồng, tương ứng tăng 5 tuần liên tiếp, với tổng mức tăng 1.025 đồng. Như vậy, chênh lệch tỷ giá "chợ đen" nới rộng so với giá giao dịch tại ngân hàng thương mại, đặt ra áp lực giám sát tâm lý găm giữ, đầu cơ USD.

Thị trường tiền tệ tuần 20 - 24/10: Bán USD hạ tỷ giá, bơm ròng hơn 70.000 tỷ đồng tiếp sức thanh khoản. Ảnh minh hoạ.

Tuần qua từ ngày 20 - 24/10, tỷ giá trung tâm giảm nhẹ còn 25.098 VND/USD, nối tiếp đà giảm 4 tuần liên tiếp. Tỷ giá USD tại các ngân hàng lớn đồng loạt hạ. Trong khi đó, thị trường tự do tăng mạnh 315 đồng lên 27.700 VND/USD, nới rộng chênh lệch và gia tăng áp lực đầu cơ ngoại tệ.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, trải qua 1 tuần tăng nhẹ lên trên 99 điểm. Giới đầu tư đang theo dõi sát diễn biến kinh tế Mỹ khi Chính phủ nước này vẫn tạm ngừng hoạt động sang tuần thứ tư, trong khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chuẩn bị cho quyết định chính sách lãi suất sắp tới.

Báo cáo CPI tháng 9 của Mỹ, dù bị ảnh hưởng bởi việc Chính phủ đóng cửa, vẫn dự kiến được công bố và được xem là tín hiệu quan trọng về hướng điều hành của Fed. Giới phân tích nhận định dữ liệu này khó làm thay đổi khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, nhưng có thể định hình kỳ vọng cho cuộc họp tháng 12.

Với các ngoại tệ khác, EUR và GBP giảm mạnh nhất, Vietcombank niêm yết còn 29.750 - 31.318 VND/EUR và 34.143 - 35.592 VND/GBP, tương ứng giảm 296 - 312 đồng và 361 - 376 đồng. Các đồng tiền châu Á như JPY và CNY giảm nhẹ, lần lượt về 165,94 -176,48 VND/JPY và 3.598,94 - 3.751,71 VND/CNY.

Trong khi tại BIDV, các đồng EUR, GBP cũng giảm sâu lần lượt còn 30.185 - 31.352 VND/EUR và 34.770 - 35.589 VND/GBP, tương ứng giảm trên 200 đồng và 350 đồng. Tỷ giá đồng JPY giảm nhẹ về 169,11 - 176,47 VND/JPY, còn CNY ở 3.647 - 3.744 VND/CNY.

Bơm vốn kỷ lục qua OMO, bán thêm 1,5 tỷ USD kỳ hạn

Theo Bộ phận nghiên cứu thị trường tài chính Ngân hàng ACB, phiên chiều ngày 22/10 ghi nhận động thái từ Ngân hàng Nhà nước khi thông báo tiếp tục bán USD kỳ hạn 6 tháng có hủy ngang tại mức giá 26.550 đồng cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm. Khối lượng thực hiện ước tính đạt khoảng 1,5 tỷ USD sau khi Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện động thái tương tự trong hai đợt trước đó vào tháng 8 và 9. Dự báo tỷ giá sẽ có xu hướng hạ nhiệt có thể rõ nét hơn sau cuộc họp của Fed.

Lần gần nhất vào ngày 1/10, Ngân hàng Nhà nước thông báo bán ngoại tệ kỳ hạn 180 ngày có hủy ngang với mức giá 26.550 VND/USD, tương tự động thái được thực hiện trước đó trong hai ngày 25 - 26/8.

Ảnh tư liệu.

Chênh lệch lãi suất thu hẹp, tỷ giá kỳ vọng ổn định từ năm 2026 Theo nhận định của ông Lê Khánh Tùng - Trưởng phòng Nghiên cứu HSC, từ giữa năm 2026 trở đi, áp lực tỷ giá được dự báo sẽ giảm dần khi Fed bước vào chu kỳ hạ lãi suất, từ mức khoảng 4,5 - 5% xuống quanh 3% vào năm 2026 - 2027. Việc Fed giảm lãi suất sẽ thu hẹp chênh lệch lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ, góp phần ổn định tỷ giá, đồng thời tạo dư địa cho Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong 1 - 2 năm tới.

Chia sẻ tại buổi hội thảo trực tuyến chiều ngày 24/10 về tỷ giá thời gian qua tăng khá mạnh, đặc biệt trên thị trường không chính thức, ông Lê Khánh Tùng - Trưởng phòng Nghiên cứu, ngành Dịch vụ Tài chính Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) cho rằng, áp lực tỷ giá trong năm nay là một trong những vấn đề lớn được Ngân hàng Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2025, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại, đặc biệt là nhóm big 4 tăng lên quanh 26.300 VND/USD, trong khi trên thị trường phi chính thức còn cao hơn đáng kể, phản ánh sức ép lớn lên công tác điều hành.

Tuần qua, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao, phản ánh áp lực thanh khoản gia tăng trong hệ thống. Cụ thể, lãi suất qua đêm tăng từ 4,97% đầu tuần lên 5,81% cuối tuần, tăng 0,45% so với cuối tuần trước, đánh dấu tuần thứ 2 liên tiếp neo quanh vùng 6%. Các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần cũng biến động tương tự, lần lượt tăng lên 5,86% và 5,95%, tương ứng tăng 0,37% và 0,42%. Trong khi đó, kỳ hạn 1 tháng giảm nhẹ 0,24% xuống 5,37%.

Về diễn biến nổi bật trên thị trường mở (OMO) trong tuần từ ngày 20 - 24/10, khối lượng trúng thầu trên kênh cầm cố tăng mạnh, đạt 118.999 tỷ đồng, ở các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, với mức lãi suất 4%.

Tính riêng phiên giao dịch ngày 22/10, Ngân hàng Nhà nước bất ngờ tăng mạnh quy mô bơm vốn qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, với tổng khối lượng trúng thầu đạt 55.000 tỷ đồng, mức cao kỷ lục.

Trong khi đó, có 46.147 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố. Như vậy, có tới 223.483,08 tỷ đồng lưu hành trên kênh cầm cố. Tính chung, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng mạnh 72.852 tỷ đồng trong tuần qua kênh thị trường mở./.