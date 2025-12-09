Hàng loạt ngân hàng yêu cầu cập nhật thông tin trước năm 2026, chậm trễ có thể bị khóa giao dịch

(TBTCO) - Nhiều ngân hàng như Techcombank, NamABank... đồng loạt phát đi thông báo yêu cầu khách hàng cá nhân cập nhật giấy tờ tùy thân trước ngày 01/01/2026 theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước. Từ thời điểm này, một số giấy tờ như chứng minh công an, chứng minh quân đội và hộ chiếu sẽ không còn được chấp nhận, khách hàng chưa cập nhật có thể bị tạm ngưng giao dịch.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã Ck: TCB) vừa phát đi thông báo quan trọng, yêu cầu tất cả khách hàng cá nhân sớm cập nhật thông tin giấy tờ tùy thân tại các chi nhánh nhằm tuân thủ đầy đủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm Thông tư 17/2024/TT-NHNN, Thông tư 18/2024/TT-NHNN và Luật Căn cước số 26/2023/QH15.

Ảnh minh họa.

Theo đó, từ ngày 01/01/2026, một số giấy tờ tùy thân phổ biến sẽ không còn được chấp nhận để xác thực giao dịch tại ngân hàng như: chứng minh công an, chứng minh Quân đội và hộ chiếu các loại. Với chứng minh công an và chứng minh Quân đội, tài khoản sẽ bị chặn giao dịch từ thời điểm giấy tờ hết hạn hoặc từ 01/01/2026, tùy điều kiện nào đến trước nếu đây là giấy tờ tùy thân duy nhất đã đăng ký. Hộ chiếu cũng sẽ không còn được sử dụng để xác minh cho tài khoản, thẻ sau thời điểm trên.

Techcombank lưu ý khách hàng cần mang theo căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực đến chi nhánh gần nhất để cập nhật thông tin trước ngày 01/01/2026. Sau thời hạn này, nếu chưa hoàn tất cập nhật, ngân hàng buộc phải áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, bao gồm tạm ngưng giao dịch tài khoản, thẻ và các dịch vụ liên quan.

Việc cập nhật căn cước công dân gắn chip không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn giúp đảm bảo việc sử dụng tài khoản và các dịch vụ ngân hàng được diễn ra thông suốt, an toàn. Techcombank khuyến nghị khách hàng chủ động đến chi nhánh hoàn tất thủ tục trong tháng 12/2025.

Tương tự, NamABank cũng thông báo hướng dẫn khách hàng cập nhật thông tin tài khoản theo quy định mới về mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Khách hàng có thể cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip hoặc thẻ căn cước thông qua ứng dụng hoặc trực tiếp tại chi nhánh.

Người dân Việt Nam cần cung cấp đầy đủ họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, chức vụ, số điện thoại, số định danh cá nhân, thông tin cấp và hết hạn của giấy tờ tùy thân, địa chỉ thường trú và tình trạng cư trú. Giấy tờ tùy thân hợp lệ gồm: căn cước công dân, thẻ căn cước, căn cước điện tử hoặc giấy khai sinh đối với người dưới 14 tuổi.

Đối với người nước ngoài, cần khai báo họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, số hộ chiếu hoặc giấy tờ định danh, thông tin thị thực (nếu cần), địa chỉ cư trú trong và ngoài Việt Nam, cùng tình trạng cư trú. Trường hợp cá nhân có từ hai quốc tịch trở lên phải cung cấp toàn bộ thông tin như các mục trên, kèm số hộ chiếu và địa chỉ cư trú tại quốc gia mang quốc tịch còn lại.

NamABank đề nghị khách hàng hoàn tất cập nhật qua ứng dụng Open Banking hoặc tại các chi nhánh/phòng giao dịch trước ngày 01/01/2026 nếu chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định./.