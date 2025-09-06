Ngân hàng hoàn tất đối chiếu sinh trắc học 100% tài khoản, làm sạch 57 triệu hồ sơ khách hàng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, ngành Ngân hàng hoàn tất đối chiếu sinh trắc học 100% tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số, giúp giảm mạnh gian lận và lừa đảo. Song song, thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục bùng nổ, với giao dịch qua QR Code tăng hơn 159% về giá trị, trong khi ATM suy giảm.

Ngày 5/9, Ngân hàng Nhà nước vừa thông tin về một số kết quả triển khai Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030) và Kế hoạch số 01/KHPH-BCA-NHNN về thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo toàn ngành chủ động triển khai thu thập đối chiếu thông tin sinh trắc học với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, yêu cầu tất cả các tài khoản thanh toán cá nhân và tổ chức phải được đối chiếu thông tin sinh trắc học khi đăng ký giao dịch trên kênh số.

Tính đến ngày 15/8, cả ngành ngân hàng có hơn 123,9 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) cá nhân được thu nhập, đối chiếu thông tin sinh trắc học, đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số.

Đối với khách hàng tổ chức, đối chiếu thông tin sinh trắc học hơn 1,3 triệu hồ sơ, đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số.

"Việc này mang lại hiệu quả tích cực trong công tác làm sạch dữ liệu, số vụ lừa đảo giảm hơn 59%, các tài khoản liên quan đến gian lận giảm 52% so với trước thời điểm thực hiện đối chiếu thông tin sinh trắc học" - Ngân hàng Nhà nước đánh giá.

Cùng với đó, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) phối hợp với C06, Bộ Công an hoàn thành 06 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline.

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, 63 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip qua thiết bị tại quầy; 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắp chip qua ứng dụng Mobile app; 32 tổ chức tín dụng và 15 tổ chức trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VneID

Về việc triển khai đáp ứng nhu cầu thanh toán phục vụ tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến nay, có 32 đơn vị thực hiện liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội.

Trong đó có 28 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Vietinbank, BIDV, Vietcombank, LPBank, Vikki Bank, MBBank, PvcomBank, HDBank, CoopBank, ShinhanBank, TPBank, NCB, Nam A Bank, KienlongBank, Agribank, BVBank, ACB, MSB, Sacombank, BaoViet Bank, Techcombank, ABBANK, VIB, VPBank, SaigonBank, VietABank, MBV, OCB) và 04 đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (VNPT Money, Mobifone Money, Viettel Money, MOMO).

Triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước có Văn bản số 7599/NHNN-TT ngày 29/8 chỉ đạo các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đảm bảo hệ thống thanh toán hoạt động an toàn, thông suốt 24/7 đáp ứng nhu cầu chi quà tặng đến người dân và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Kho bạc Nhà nước và các bên liên quan trong việc chuyển khoản quà tặng đến người dân.

"Theo đó, các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán hướng dẫn khách hàng cách thức liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội để nhận tiền nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng điều chỉnh thời gian Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hoạt động cả dịp nghỉ lễ Quốc khánh để công tác chi trả, nhận tiền được liên tục, kịp thời" - Ngân hàng Nhà nước cho biết./.