HDBank hợp tác với Trung tâm RAR – Bộ Công an: Tích hợp VNeID, mang trải nghiệm số thuận tiện cho khách hàng

(TBTCO) - Ngày 14/11/2025, HDBank và Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) – Bộ Công an đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, chính thức tích hợp định danh điện tử quốc gia VNeID vào ứng dụng HDBank, giúp khách hàng mở tài khoản trực tuyến nhanh hơn, an toàn hơn và hoàn toàn không cần giấy tờ.

Việc hợp tác cho phép HDBank ứng dụng các giải pháp định danh – xác thực tiên tiến của Trung tâm RAR, đơn giản hóa quy trình, tăng cường bảo mật và đáp ứng đầy đủ quy định sinh trắc học theo Thông tư 15, 17, 18 và 50 của Ngân hàng Nhà nước.

HDBank và Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) – Bộ Công an đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

HDBank đã hoàn tất kết nối kỹ thuật và thử nghiệm thành công với hệ thống xác thực điện tửu VNeID- Bộ Công an. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược số hóa của ngân hàng, khẳng định cam kết đổi mới vì khách hàng và đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy tài chính số quốc gia.

Trước đó, HDBank cũng phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội- triển khai Kiosk Y tế thông minh tại các bệnh viện, hỗ trợ đăng ký khám chữa bệnh và thanh toán viện phí bằng CCCD gắn chip/VNeID. 200 Kiosk đã được đưa vào hoạt động tại 140 bệnh viện, phục vụ hàng triệu lượt người dân.

Những hợp tác này tiếp tục khẳng định HDBank là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số, mang các giải pháp công nghệ hiện đại và nhân văn đến gần hơn với cộng đồng./.