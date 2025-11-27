(TBTCO) - Ngành Ngân hàng đang đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư quốc gia trong chuyển đổi số, bám sát Đề án 06. Tính đến giữa tháng 11/2025, hơn 136 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học, góp phần nâng cao an toàn giao dịch và phòng chống gian lận.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong việc triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư, nền tảng cho định danh và xác thực điện tử, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng, Tổ Công tác của Chính phủ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Đồng thời, tích cực phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ thực trạng để tổ chức triển khai Đề án 06 trong ngành Ngân hàng một cách đồng bộ, hiệu quả.

Ngày 06/1/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định 67/2025/QĐ-UBND phê duyệt Đề án Chuyển đổi số của Ngân hàng Nhà nước triển khai tiện ích cốt lõi phát triển ngành Ngân hàng, bảo đảm kết nối với Đề án 06 năm 2025 (Quyết định 67).

Đề án 06 tạo chuyển biến mạnh, ngân hàng xác thực hơn 137 triệu hồ sơ khách hàng. Ảnh minh hoạ.

Về phía các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 06 của ngành Ngân hàng, kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước, nhiều tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán đã và đang phối hợp với C06 triển khai mở rộng giải pháp xác thực khách hàng qua thẻ căn cước công dân gắn chíp, triển khai giải pháp xác thực khách hàng qua ứng dụng VNeID trong việc mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính đến hết ngày 14/11/2025, ngành Ngân hàng đã có hơn 136,1 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF) và hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VneID.

Cùng với đó, 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức trung gian thanh toán đã triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắp chip qua ứng dụng điện thoại. Song song, 63 tổ chức tín dụng đã triển khai ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip qua thiết bị tại quầy. Bên cạnh đó, 32 tổ chức tín dụng và 15 trung gian thanh toán đang triển khai ứng dụng VneID, trong đó có 21 đơn vị đã triển khai chính thức (gồm có 16 tổ chức tín dụng và 05 trung gian thanh toán).

Cùng với đó, trong việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán và các hệ thống thông tin ứng dụng nghiệp vụ ngân hàng; phòng chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên, chủ động theo dõi, chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao; kiểm tra chuyên đề về công tác bảo đảm an toàn thông tin; phối hợp diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin; đào tạo chuyên gia an toàn thông tin; điều tra, cung cấp thông tin truy bắt tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến ngành Ngân hàng./.