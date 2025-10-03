(TBTCO) - Ngành ngân hàng đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để giám sát, phát hiện sớm và ngăn chặn giao dịch bất thường, với 300 nghìn lượt cảnh báo giúp chặn đứng dòng tiền gian lận hơn 1.500 tỷ đồng. Song song, việc làm sạch 154 triệu tài khoản và hàng chục triệu hồ sơ khách hàng giúp giảm gần 60% các vụ lừa đảo.

Thông tin tại họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2025 tổ chức ngày 3/10, ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, thời gian qua, ngành ngân hàng đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và ngăn chặn các giao dịch bất thường, đáng ngờ.

Phát đi 300 nghìn cảnh báo, ngăn giao dịch bất thường

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Ngân hàng Nhà nước ban hành nhiều văn bản quy định về an toàn thông tin và bảo mật dữ liệu, trong đó có Thông tư số 50/2024/TT-NHNN ngày 31/10/2024 quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin trao đổi tại buổi họp báo. Ảnh tư liệu.

Ngân hàng Nhà nước cũng ban hành quy định yêu cầu các tổ chức rà soát, lập danh sách thẻ và tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến hành vi gian lận để báo cáo. Chẳng hạn, trường hợp một cá nhân mở nhiều tài khoản cùng lúc và thực hiện các giao dịch bất thường, hoặc một tài khoản phát sinh số lượng giao dịch quá lớn trong ngày, vượt quá khả năng tài chính thông thường.

Theo Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai hệ thống giám sát các tài khoản thanh toán và ví điện tử nghi ngờ giả mạo. Qua đó, thu thập khoảng 600 nghìn tài khoản, phát đi 300 nghìn lượt cảnh báo để dừng giao dịch bất thường, ngăn chặn thành công dòng tiền gian lận lên tới 1.500 tỷ đồng.

Hiện có khoảng 10 tiêu chí để xác định tài khoản nghi ngờ gian lận. Trên cơ sở đó, các tổ chức tín dụng sẽ tổng hợp và gửi danh sách về Ngân hàng Nhà nước.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, sau khi các tài khoản cá nhân liên quan đến lừa đảo bị phong tỏa, nhiều đối tượng đã chuyển hướng sang sử dụng tài khoản tổ chức để tiếp tục hoạt động. Trước thực tế này, Ngân hàng Nhà nước đang sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tăng cường an toàn, bảo mật và phòng ngừa hiệu quả các hành vi gian lận, lừa đảo.

Cùng với đó, ngành ngân hàng cũng đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại như xác thực sinh trắc học, chữ ký điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng cường khả năng giám sát, cảnh báo sớm. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về rủi ro lừa đảo trực tuyến được chú trọng, cùng với sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong đấu tranh, xử lý tội phạm trên không gian mạng.

Ngành ngân hàng đẩy nhanh làm sạch dữ liệu

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đang triển khai quyết liệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn 2030” (Đề án 06).

Ngân hàng Nhà nước đã triển khai hệ thống giám sát các tài khoản thanh toán và ví điện tử nghi ngờ giả mạo. Ảnh minh hoạ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) đã phối hợp với C06 (Bộ Công an) đã hoàn thành làm sạch toàn bộ 154 triệu tài khoản, 36 triệu hồ sơ khách hàng trong cơ sở dữ liệu phòng, chống rửa tiền, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cùng với đó, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã phối hợp với C06 (Bộ Công an) đối soát được khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng, làm sạch được gần 44,5 triệu hồ sơ khách hàng trong cơ sở dữ liệu thông tin tín dụng.

Lượng khách hàng bị lừa đảo giảm gần 60% "Sau một thời gian làm sạch cơ sở dữ liệu khách hàng, áp dụng giải pháp đối khớp thông tin sinh trắc học, so với cùng kỳ năm 2024, số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền giảm 59%, số lượng tài khoản cá nhân nhận tiền lừa đảo giảm 52%" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, tính đến ngày 22/9, 57 tổ chức tín dụng và 39 tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã tích hợp trên ứng dụng Mobile Banking tính năng đối khớp thông tin sinh trắc học với dữ liệu trong căn cước công dân gắn chip để nhận biết khách hàng.

Cùng với đó, 63 tổ chức tín dụng đã triển khai tại quầy giao dịch ứng dụng nhận biết khách hàng qua thẻ căn cước công dân gắn chip, 32 tổ chức tín dụng và 15 trung gian thanh toán đang triển khai tích hợp ứng dụng VNeID trong đó có 19 đơn vị đã triển khai chính thức.

Theo phương thức trực tuyến, đã có hơn 128,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF) được đối chiếu sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID, đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số. Đối với khách hàng tổ chức, đã đối chiếu thông tin sinh trắc học hơn 1,3 triệu hồ sơ (đạt 100% tổng số lượng tài khoản thanh toán của khách hàng tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số).

Theo phương thức trực tiếp, có 29 tổ chức tín dụng đã ký kết với C06 để triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán, trong đó 27 tổ chức tín dụng đã gửi dữ liệu cho C06 để làm sạch, với số lượng hơn 22 triệu hồ sơ khách hàng (CIF) đã gửi C06 và nhận được phản hồi.

Cùng với đó, 11 trung gian thanh toán đã ký kết với C06 để triển khai làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán, trong đó 04 trung gian thanh toán đã gửi dữ liệu cho C06 để làm sạch, với số lượng hơn 32 nghìn hồ sơ khách hàng đã gửi và nhận được phản hồi./.