(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 25/2025/TT-NHNN với 15 điều, sửa đổi nhiều quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, trong đó, yêu cầu đối chiếu sinh trắc học người đại diện hợp pháp với khách hàng tổ chức khi mở tài khoản thanh toán tại quầy, cho phép nhà đầu tư nước ngoài không cư trú mở tài khoản để đầu tư gián tiếp...

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc vừa ký ban hành Thông tư số 25/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (Thông tư 25).

Quy định mới về mở tài khoản thanh toán với khách hàng tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh: T.L.

Thông tư 25 gồm 15 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung một số quy định nổi bật. Cụ thể, về thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán, Thông tư bổ sung quy định về tên, số hiệu tài khoản thanh toán.

"Về trình tự thủ tục mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: bổ sung thêm yêu cầu phải gặp mặt trực tiếp và đối chiếu thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản, người đại diện đối với khách hàng cá nhân, người đại diện hợp pháp đối với khách hàng tổ chức trong trường hợp mở tài khoản thanh toán tại quầy (trong đó có quy định loại trừ đối với một số khách hàng tổ chức) và việc kiểm tra xác minh thông tin số điện thoại trong trường hợp khách hàng đăng ký sử dụng tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử" - Ngân hàng Nhà nước nêu rõ.

Thông tư cũng bổ sung quy định về việc mở tài khoản thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Điều đặc biệt, trong khi nhiều điều khoản khác sẽ có hiệu lực từ ngày 01/3/2026 hoặc 01/12/2025 thì nội dung tại Điều 6 và các điều khoản liên quan có hiệu lực ngay khi ký ban hành Thông tư. Từ đó, tạo điều kiện tối ưu nhất cho nhà đầu tư nước ngoài, thúc đẩy tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi.

Về mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử, Thông tư 25 sửa đổi, bổ sung theo hướng cho phép mở tài khoản thanh toán bằng phương tiện điện tử đối với tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và khách hàng cá nhân là người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

Về sử dụng tài khoản thanh toán, bổ sung quy định loại trừ việc áp dụng điểm c khoản 5 Điều 17 đối với một số trường hợp.

Về nghĩa vụ của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thông tư 25 sửa đổi, bổ sung theo hướng ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có trách nhiệm hướng dẫn khách hàng sử dụng đúng số hiệu và tên tài khoản thanh toán trong thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán khi thực hiện giao dịch thanh toán; phải tổ chức thực hiện và tuân thủ đầy đủ quy định nội bộ về mở và sử dụng tài khoản thanh toán của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác như: sửa đổi tên gọi của các đơn vị Ngân hàng Nhà nước cho phù hợp; sửa đổi, bổ sung quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán; bổ sung Phụ lục 03 và chỉnh sửa lại một số quy định cho rõ ràng, thống nhất, phù hợp với thực tiễn triển khai.

Về hiệu lực thi hành, Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 31/8/2025. Đối với một số quy định mới, để có thời gian cho các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức triển khai thực hiện và chỉnh sửa, cập nhật giải pháp công nghệ, Thông tư đã quy định hiệu lực đối với một số điều khoản cụ thể.

Theo đó, áp dụng từ ngày 01/12/2025 (sau 03 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực) đối với các quy định tại Điều 5, Điều 9, khoản 2 và khoản 3 Điều 10; áp dụng từ ngày 01/3/2026 (sau 06 tháng kể từ khi Thông tư có hiệu lực) đối với quy định tại Điều 4./.