Chuyển mình số, ngân hàng định hình thói quen tài chính mới

(TBTCO) - Cuộc đua số hóa giữa các ngân hàng đang mạnh mẽ hơn, khi ứng dụng ngân hàng không còn chỉ để chuyển tiền hay thanh toán. Thay vào đó, các “super app” tài chính tích hợp thêm đầu tư sinh lời, quản lý chi tiêu, tiết kiệm linh hoạt… giúp người dùng tối ưu dòng tiền và trải nghiệm tài chính cá nhân toàn diện.

Không chỉ là bỏ thêm vài đồng lãi hay tiết kiệm một khoản nhỏ, đầu tư tự động ngay trên tài khoản thanh toán chính là bước khởi đầu để hình thành tư duy tài chính chủ động và thông minh hơn. Từ sinh viên mới làm quen với quản lý chi tiêu, nhân viên văn phòng trích thu nhập đều đặn, đến chủ kinh doanh muốn tối ưu dòng tiền, tất cả đang dần rời bỏ thói quen để tiền “nằm yên” và bắt đầu để tiền chủ động sinh lời mỗi ngày. Chỉ với vài thao tác thiết lập trên ứng dụng ngân hàng số, một thói quen mới, một tương lai tài chính mới đang hình thành.

Tiền không “nằm yên” trên tài khoản thanh toán

Trao đổi với phóng viên, chị B.N, nhân viên kế toán tại Hà Nội, có thói quen luôn giữ lại một khoản tiền trong tài khoản như một “quỹ phòng thân”. Đã không ít lần chị tự nhủ, khi dư dăm ba triệu sẽ mang đi gửi tiết kiệm để sinh lời. Thế nhưng, hết bận rộn lại đến quên thao tác, có tháng ngại truy cập app, khoản tiền ấy cứ nằm yên bất động, bỏ lỡ cơ hội sinh lợi.

Ngân hàng phát triển "super app" tích hợp đa dịch vụ để giữ chân khách hàng và gia tăng vốn CASA rẻ. Ảnh minh họa.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh cũng tận dụng tính năng đầu tư tự động để quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. Chị T.C, chủ một cửa hàng thời trang tại Hà Nội, cho biết khoản vốn nhập hàng luôn phải duy trì trong tài khoản để sẵn sàng xoay vòng. Việc sử dụng tiền gửi trong các khoản tiết kiệm truyền thống nhiều khi gặp khó, vì cần người dùng chủ động thao tác và thiếu linh hoạt nếu có nhu cầu rút trước hạn.

Nhờ đầu tư tự động, tiền vẫn “nằm chờ” trong tài khoản nhưng vẫn sinh lời tự động và đều đặn. Khi cần, chỉ một thao tác là có thể rút về để nhập hàng ngay mà không ảnh hưởng đến dòng tiền kinh doanh.

Hiện nhiều ngân hàng triển khai đa dạng các sản phẩm đầu tư sinh lời nhằm tối ưu dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng. Điều mà mọi người quan tâm nhất chính là tính linh hoạt và an toàn. Không ai muốn mất thời gian thao tác phức tạp, cũng không muốn gặp rủi ro với những sản phẩm đầu tư khó hiểu.

Chẳng hạn, Techcombank hợp tác với Công ty cổ phần WealthCraft để cung cấp sản phẩm đầu tư qua bên thứ ba; VIB giới thiệu chứng chỉ tiền gửi với kỳ hạn linh hoạt. Trong khi đó, VPBank áp dụng hình thức cho vay qua đêm thông qua công cụ "Super sinh lời" (eKash), tự động điều chuyển tiền sang công ty chứng khoán để đầu tư.

Riêng BIDV phát triển tính năng đầu tư tự động dưới dạng gửi tiết kiệm có kỳ hạn, một hình thức an toàn được Ngân hàng Nhà nước bảo đảm và mang lại mức lãi suất cao hơn hẳn so với tài khoản thanh toán thông thường, lên đến 2,6%/năm.

Cuộc đua nâng cao trải nghiệm trên các super app

Báo cáo của Visa cho thấy, tỷ lệ giao dịch trực tuyến của ngành ngân hàng Việt Nam đã lên tới 90%. Điều này cho thấy người dùng đang ngày càng ưu tiên các kênh số nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng và trải nghiệm cá nhân hóa vượt trội.

Các ngân hàng "rót" hàng nghìn tỷ đồng cho các dự án số hóa, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số. Ảnh: T.L.

Cũng theo đại diện BIDV, tính đến giữa năm 2025, hơn 93% giao dịch được thực hiện trên kênh số, số lượng khách hàng số vượt mốc 16 triệu khách hàng với hơn 7 triệu giao dịch/ngày, minh chứng sự đón nhận mạnh mẽ từ thị trường và khách hàng với các sản phẩm dịch vụ số, nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng và trải nghiệm cá nhân hóa vượt trội.

Theo đánh giá của ông Lê Hoài Ân - Chuyên gia nghiên cứu chiến lược ngân hàng, các ngân hàng thương mại hiện không chỉ cạnh tranh bằng lãi suất hay mạng lưới chi nhánh, mà đang chuyển dần sang cuộc đua về trải nghiệm số và khai thác tối đa nguồn CASA (tiền gửi không kỳ hạn). Đây là xu hướng tất yếu khi hệ sinh thái tài chính ngày càng số hóa mạnh mẽ.

Thực tế, bên cạnh việc số hóa các sản phẩm tài chính truyền thống, các ứng dụng ngân hàng từng bước tiến hóa thành nền tảng siêu ứng dụng tài chính (super app). Việc tích hợp các dịch vụ phi ngân hàng như: mua sắm, giải trí, du lịch, vận chuyển... cũng được nhiều nhà băng lựa chọn, không chỉ giúp mở rộng cơ sở khách hàng, mà còn gia tăng hiệu quả bán hàng thông qua trải nghiệm mua sắm - thanh toán liền mạch./.