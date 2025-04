Sinh lời tự động bùng nổ, muôn hình vạn trạng hút dòng tiền nhàn rỗi

CASA hồi phục sau đáy, nhiều ngân hàng hưởng lợi nhờ lợi thế vốn rẻ Thống kê cho thấy, trong năm 2024, tỷ lệ CASA trung bình của các ngân hàng phục hồi từ mức đáy và dao động quanh ngưỡng 20%. Sự cải thiện này được thúc đẩy bởi các ngân hàng đẩy mạnh số hóa và cung cấp nhiều tiện ích cho khách hàng. Mặc dù có sự phục hồi, tỷ lệ CASA trung bình vẫn thấp hơn so với giai đoạn 2020 - 2022. Nguyên nhân chính là do người dân thận trọng hơn trong tiêu dùng và đầu tư, dẫn đến việc duy trì tiền trong tài khoản thanh toán ở mức thấp hơn so với trước đây. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng cũng tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm để huy động dòng tiền cũng khiến tỷ lệ CASA chưa thể phục hồi về mức đỉnh. Theo Công ty Chứng khoán MBS, các ngân hàng có tỷ lệ CASA cao được kỳ vọng hưởng lợi trong môi trường lãi suất cạnh tranh nhờ chi phí vốn thấp và khả năng tăng trưởng bền vững. Theo đó, MBS cho rằng tỷ lệ CASA của Vietcombank duy trì ở mức 34%, 45% trong năm 2025, nằm trong số các ngân hàng có tỷ lệ cao nhất trong ngành. Với sự hỗ trợ từ chi phí vốn thấp này kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực giảm NIM (biên lãi ròng). Techcombank có tỷ lệ CASA thuộc top đầu ngành, quản trị rủi ro tốt và tập trung vào phân khúc khách hàng cao cấp, NIM duy trì ở mức 4,2% nhờ vị thế vượt trội của CASA. Hay VietinBank dự báo NIM tăng 6 điểm cơ bản trong năm 2025 nhờ giảm chi phí vốn, tỷ lệ CASA sẽ đạt 25% vào cuối năm 2025.