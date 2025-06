Tổ chức lại hệ thống 15 Ngân hàng Nhà nước khu vực, vận hành từ ngày 1/7

Cơ cấu 15 Ngân hàng Nhà nước khu vực NHNN Khu vực 1: địa bàn TP. Hà Nội. NHNN Khu vực 2: gồm 2 tỉnh/thành phố: TP. Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương), Đồng Nai (Đồng Nai, Bình Phước). Trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh. NHNN Khu vực 3: gồm 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Trụ sở tại tỉnh Sơn La. NHNN Khu vực 4: gồm 3 tỉnh Phú Thọ (Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc), Tuyên Quang (Tuyên Quang, Hà Giang), Lào Cai (Lào Cai, Yên Bái). Trụ sở tại tỉnh Phú Thọ. NHNN Khu vực 5: gồm 3 tỉnh Thái Nguyên (Thái Nguyên, Bắc Kạn), Cao Bằng, Lạng Sơn. Trụ sở tại tỉnh Thái Nguyên. NHNN Khu vực 6: gồm 2 tỉnh/thành phố đó là thành phố Hải Phòng (Hải Phòng, Hải Dương), Quảng Ninh. Trụ sở tại thành phố Hải Phòng. NHNN Khu vực 7: gồm 2 tỉnh Ninh Bình (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam), Thanh Hóa. Trụ sở tại tỉnh Thanh Hóa. NHNN Khu vực 8: gồm 3 tỉnh:Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị (Quảng Trị, Quảng Bình). Trụ sở tại tỉnh Hà Tĩnh. NHNN Khu vực 9: gồm 3 tỉnh/thành phố thành phố Đà Nẵng (Đà Nẵng, Quảng Nam), Quảng Ngãi (Quảng Ngãi, Kon Tum), thành phố Huế. Trụ sở tại thành phố Đà Nẵng. NHNN Khu vực 10: gồm 2 tỉnh Khánh Hòa (Khánh Hòa, Ninh Thuận), Lâm Đồng (Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông). Trụ sở tại tỉnh Khánh Hòa. NHNN Khu vực 11: gồm 2 tỉnh Đắk Lắk (Đắk Lắk, Phú Yên), Gia Lai (Gia Lai, Bình Định). Trụ sở tại tỉnh Đắk Lắk. NHNN Khu vực 12: gồm 2 tỉnh Hưng Yên (Hưng Yên, Thái Bình), Bắc Ninh (Bắc Ninh, Bắc Giang). Trụ sở tại tỉnh Hưng Yên. NHNN Khu vực 13: gồm 2 tỉnh Đồng Tháp (Đồng Tháp, Tiền Giang), Tây Ninh (Tây Ninh, Long An). Trụ sở tại tỉnh Đồng Tháp. NHNN Khu vực 14: gồm 2 tỉnh/thành phố: thành phố Cần Thơ (Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng), Vĩnh Long (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh). Trụ sở tại thành phố Cần Thơ. NHNN Khu vực 15: gồm 2 tỉnh An Giang (An Giang, Kiên Giang), Cà Mau (Cà Mau, Bạc Liêu). Trụ sở tại tỉnh An Giang./.