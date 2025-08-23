Ngành Dự trữ Nhà nước tập trung đấu thầu mua 80.000 tấn thóc

(TBTCO) - Triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước giao các chi cục dự trữ nhà nước khu vực khẩn trương tổ chức đấu thầu mua nhập kho dự trữ quốc gia 80.000 tấn thóc.

Giao chỉ tiêu mua bổ sung nhập kho dự trữ quốc gia

Triển khai Quyết định số 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kế hoạch mua tăng lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 và bổ sung dự toán ngân sách năm 2025 cho Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước đã ký ban hành Quyết định số 499/QĐ-CDT giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch mua tăng lương thực dự trữ quốc gia năm 2025. Đồng thời, ngày 17/7/2025, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 519/QĐ-CDT duyệt dự toán mua bổ sung lương thực dự trữ quốc gia năm 2025 để 9 chi cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện tổ chức đấu thầu mua 80.000 tấn thóc nhập kho.

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực II khẩn trương nhập lương thực vào kho dự trữ quốc gia. Ảnh: Đức Minh

Thông tin từ lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I sẽ mua 6.800 tấn; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III sẽ mua 27.500 tấn; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI sẽ mua 4.000 tấn; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII sẽ mua 17.600 tấn; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII sẽ mua 8.500 tấn; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IX sẽ mua 6.600 tấn; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X sẽ mua 6.000 tấn; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XII sẽ mua 2.000 tấn; Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII sẽ mua 1.000 tấn.

Ông Hồ Quang Thanh - Trưởng ban Ban Tài chính và Quản lý hàng dự trữ thông tin thêm, lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước cũng đã ký các văn bản hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025.

Theo yêu cầu của Cục Dự trữ Nhà nước, chi cục trưởng các chi cục dự trữ nhà nước khu vực có trách nhiệm tổ chức đấu thầu mua lương thực nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 đúng theo các quy định hiện hành của Luật: Dự trữ Quốc gia, Ngân sách Nhà nước, Đấu thầu, Quản lý giá và các quy định khác có liên quan. Việc lựa chọn nhà thầu phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, hiệu quả kinh tế, tránh mọi biểu hiện tiêu cực, thất thoát ngân sách nhà nước.

Việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hỗ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) theo quy định của pháp luật về đấu thầu và nội dung thống nhất thực hiện trong đợt tổ chức đấu thầu mua 220.000 tấn gạo tháng 3/2025 và các năm trước đây.

Chi cục trưởng các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực được giao quyền chủ động xử lý, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai lựa chọn nhà thầu theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Đồng thời, các đơn vị phải chịu trách nhiệm pháp lý đầy đủ trước Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước về kết quả tổ chức đấu thầu và quá trình nhập lương thực vào kho dự trữ quốc gia.

Các công văn cũng hướng dẫn cụ thể về hình thức và phương thức kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT), các tiêu chuẩn chất lượng đối với số lương thực dự kiến nhập kho năm 2025, đồng thời quy định rõ đánh giá về tài chính, phương án xác định giá gói thầu.

Khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được giao

Thông tin về quá trình tổ chức đấu thầu, Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, trước khi các chi cục dự trữ nhà nước khu vực tổ chức lựa chọn nhà thầu, Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành các văn bản hướng dẫn một số nội dung trong đấu thầu mua gạo năm 2025 để 9 chi cục dự trữ nhà nước khu vực triển khai thực hiện.

Để đảm bảo công khai, minh bạch thông tin về ưu đãi trong đấu thầu mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025, các chi cục dự trữ nhà nước khu vực công bố công khai thông tin: “Đấu thầu mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 không tính ưu đãi để so sánh, xếp hạng nhà thầu trong hồ sơ mời thầu điện tử”.

Trên cơ sở đó, 9 chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu, hồ sơ mời thầu, cập nhật dự toán các gói thầu mua thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia theo quy định. Theo đó, ngày 11/8/2025, 9 chi cục dự trữ nhà nước khu vực đã tổ chức đóng, mở thầu mua 80.000 tấn thóc (tương ứng với 97 gói thầu), đến 20/8 có 66.380 tấn thóc (tương ứng với 84 gói thầu) có nhà thầu tham dự thầu. Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực đang đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử của các nhà thầu tham dự. Còn lại, 13.620 tấn (tương ứng với 13 gói thầu) gia hạn thời gian đóng, mở thầu đến hết ngày 21/8/2025.

Theo Phó chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I Nguyễn Thúy Hồng, đơn vị tiến hành 2 đợt đóng mở thầu 7 gói thầu mua 6.800 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025. Cụ thể: 2 gói thầu mua 1.750 thóc nhập kho Đông Anh, Điểm kho ĐK1.KV1; mua 1.350 tấn thóc nhập kho Mông Hóa, Điểm kho ĐK9.KV1; gói thầu số 04: mua 1.100 tấn thóc nhập kho tại Điểm kho ĐK15.KV1, trong đó 400 tấn tại kho Thanh Oai, 700 tấn tại kho Đồng Tâm; mua 900 tấn thóc nhập kho Phúc Yên, ĐK8.KV1; mua 700 tấn thóc nhập Kho Hương Canh, ĐK14.KV1; mua 1.000 tấn thóc nhập kho Vĩnh Tường (Hòa Loan), ĐK13.KV1. Đơn vị đã thực hiện mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và triển khai các bước theo quy định của Luật Đấu thầu.

Cán bộ của Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VII triển khai nghiệp vụ bảo quản thóc. Ảnh: Đức Minh

Theo ông Phạm Việt Hà – Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VI, triển khai công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu mua 4.000 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2025 tại các điểm kho dự trữ (Suối Hoa, Gia Tư, Lạng Giang), đơn vị phân chia kế hoạch thành 7 gói thầu, phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu điện tử trên Hhệ thống Mạng đấu thầu quốc gia. Đơn vị đã triển khai đóng mở thầu 2 đợt (đợt 1 vào ngày 11/8/2025, đợt 2 vào ngày 16/8/2025).

Kết quả, 2 gói thầu (mua 1.000 tấn thóc nhập kho dự trữ Suối Hoa) có nhà thầu tham dự, đơn vị tiến hành mở thầu ngay để tiến hành đánh giá. Ngày 18/8/2025 đơn vị đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 2 gói thầu này. Đơn vị sẽ triển khai, ký kết hợp đồng ngay với nhà thầu trúng thầu và đôn đốc nhà thầu sớm giao hàng, đảm bảo tiến độ nhập kho theo quy định.

"Đối với 5 gói thầu được mở thầu vào ngày 16/8/2025, đều có nhà thầu tham dự, đơn vị sẽ thực hiện tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu điện tử, thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với 5 gói thầu nêu trên theo đúng quy định" - Chi cục trưởng Phạm Việt Hà cho biết.

Với yêu cầu thời gian hoàn thành nhập thóc vào kho dự trữ quốc gia chậm nhất là đến ngày 15/10/2025, lãnh đạo các chi cục dự trữ nhà nước đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức tập trung triển khai nhiệm vụ với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”, rà soát, kiểm tra, chuẩn bị kho tàng, đảm bảo đủ điều kiện nhập và bảo quản thóc dự trữ quốc gia. Đồng thời, sử dụng vật tư, công cụ, dụng cụ để kê lót, bảo quản thóc nhập kho dự trữ quốc gia theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định.