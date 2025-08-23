Kho bạc Nhà nước khu vực XVI quản lý chặt chẽ quỹ ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) khu vực XVI đã triển khai quyết liệt các giải pháp trong quản lý quỹ ngân sách Nhà nước. Nhờ đó, công tác thu - chi ngân sách trên địa bàn đạt kết quả khả quan, đảm bảo an toàn, chặt chẽ, góp phần quan trọng vào ổn định tài chính ngân sách địa phương.

Thu, chi ngân sách hiệu quả

Trong bối cảnh nhiệm vụ thu ngân sách còn nhiều thách thức, KBNN khu vực XVI - tỉnh Lâm Đồng mới (được sáp nhập từ 3 tỉnh gồm Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận) đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan và các ngân hàng thương mại để tập trung, hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước.

Tính đến ngày 12/8/2025, tổng số thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 19.279 tỷ đồng, bằng 72,02% dự toán trung ương giao và 68,25% dự toán địa phương giao. Một số khoản thu lớn đạt kết quả tích cực như: Thu từ đất đạt 2.516 tỷ đồng, bằng 58,92% dự toán; thu xổ số kiến thiết đạt 3.083 tỷ đồng, tương đương 68,65% dự toán; thu hải quan đạt 966 tỷ đồng, bằng 58,95%. Riêng thuế, phí chiếm tỷ trọng cao nhất với 11.242 tỷ đồng, đạt 70,49% dự toán. Ngoài ra, các khoản thu khác đạt 786 tỷ đồng, bằng 89,78% dự toán.

Công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại tiếp tục được KBNN khu vực XVI đẩy mạnh, đáp ứng kịp thời việc tập trung thu và thanh toán chi trả của ngân sách nhà nước, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân sách nhà nước, thực hiện mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực thu nộp ngân sách. Đến thời điểm hiện tạo, 100% các món chi tiền mặt đều được thực hiện qua các ngân hàng thương mại

Kết quả này cho thấy tiến độ thu NSNN trên địa bàn vẫn giữ được nhịp độ ổn định, nhiều khoản thu cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra, tạo nguồn lực cho chi ngân sách.

Song song với công tác thu, KBNN khu vực XVI đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị sử dụng ngân sách để hướng dẫn thanh toán, đảm bảo chi ngân sách kịp thời, đúng quy định.

Tính đến 12/8/2025, chi thường xuyên trên địa bàn đạt gần 17.222 tỷ đồng, bằng 59,99% dự toán năm 2025. Các khoản chi được kiểm soát chặt chẽ, đáp ứng nhu cầu hoạt động thường xuyên của bộ máy nhà nước và đơn vị sự nghiệp.

Đối với chi đầu tư phát triển, lũy kế thực hiện mới đạt 4.757 tỷ đồng, bằng 26% dự toán. Trong đó, vốn trung ương đạt 318 tỷ đồng (26%); vốn địa phương đạt 3.318 tỷ đồng (22%); chương trình mục tiêu quốc gia đạt 523 tỷ đồng, bằng 53% dự toán…

Số liệu này cho thấy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn còn chậm, đặc biệt là một số nguồn vốn như hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực (mới đạt 12%) hay vốn ODA (21%). Trước thực tế này, ông Lê Thái Vỹ - Giám đốc KBNN khu vực XVI cho biết, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ giải ngân trong các tháng cuối năm.

Đảm bảo kỷ luật tài chính, hiện đại hóa công tác quản lý

Ngoài công tác thu - chi ngân sách, KBNN khu vực XVI còn thực hiện nghiêm việc quản lý, điều hành ngân quỹ; thường xuyên đối chiếu số liệu với cơ quan Tài chính, Thuế và các ngân hàng thương mại; kiểm tra chặt chẽ số dư tài khoản, đảm bảo khớp đúng, an toàn, minh bạch.

Công chức Phòng Giao dịch số 2, KBNN khu vực XVI đang thực hiện đối soát số liệu chi ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T

Đơn vị cũng triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì ổn định hạ tầng truyền thông, thiết lập chứng thư số cho toàn bộ cán bộ và 100% các giao dịch chi tiền mặt đều được thực hiện qua ngân hàng. Đây là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hoạt động kho bạc, góp phần cải cách hành chính và hỗ trợ người nộp thuế.

Với những kết quả đạt được, cùng sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, KBNN và chính quyền địa phương, KBNN khu vực XVI phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2025, đóng góp tích cực vào ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đáng chú ý, công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí được KBNN khu vực XVI chú trọng. Tính đến cuối tháng 7/2025, đơn vị không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo nào, khẳng định nỗ lực giữ vững kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Cho biết kế hoạch trong thời gian tới, ông Lê Thái Vỹ cho biết, KBNN khu vực XVI tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính, duy trì đoàn kết nội bộ, đồng thời tập trung vào các trọng tâm: đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường phối hợp với cơ quan thu, kiểm soát chặt chẽ chi NSNN và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT.

