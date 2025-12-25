Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác quản lý tài sản công

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào, từ ngày 22 đến 26/12/2025, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính Việt Nam và Cục Quản lý tài sản nhà nước - Bộ Tài chính Lào đã tổ chức các buổi làm việc tại Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak (Lào).

Tại các buổi làm việc, hai bên đã đánh giá kết quả triển khai các hoạt động hợp tác trong thời gian qua, đồng thời trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Nội dung thảo luận tập trung vào công tác kiểm tra, điều tra, xác minh tài sản nhà nước; xây dựng chiến lược hiện đại hóa quản lý tài sản công gắn với mở rộng nguồn thu từ tài sản công; cũng như kinh nghiệm quản lý tài sản công tại địa phương, đặc biệt là tại tỉnh Champasak.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính Việt Nam và Cục Quản lý tài sản nhà nước - Bộ Tài chính Lào tại buổi làm việc

Cục Quản lý công sản 2 bên thống nhất đánh giá cao kết quả chương trình làm việc, góp phần hỗ trợ hiệu quả cho công tác tham mưu xây dựng và triển khai chính sách về quản lý tài sản công của mỗi nước, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan quản lý tài sản công ở trung ương và địa phương.

Cục Quản lý công sản 2 nước Việt Nam và Lào ký biên bản ghi nhớ về kết quả làm việc và đưa ra kế hoạch hợp tác song phương năm 2026.

Trên cơ sở kết quả đạt được, hai bên đã thống nhất kế hoạch hợp tác song phương năm 2026. Theo đó, dự kiến trong quý II và quý III/2026, Bộ Tài chính Lào sẽ cử đoàn công tác sang làm việc tại Bộ Tài chính Việt Nam để nghiên cứu quy trình kiểm tra, điều tra quản lý tài sản công và kinh nghiệm khai thác nguồn lực từ tài sản công. Tiếp đó, trong quý III và quý IV/2026, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tổ chức đoàn công tác sang làm việc tại Bộ Tài chính Lào nhằm trao đổi chuyên sâu về công tác quản lý, sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính 2 nước xem xét phê duyệt việc tiếp nhận cán bộ Cục Quản lý công sản Lào sang trao đổi kinh nghiệm ngắn hạn tại Việt Nam, tập trung vào xây dựng kế hoạch và chiến lược quản lý tài sản nhà nước bền vững.

Các nội dung hợp tác nêu trên được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, thúc đẩy quá trình hiện đại hóa công tác quản lý tài chính công, đồng thời củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào.