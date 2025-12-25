Vụ Pháp chế triển khai công tác pháp chế năm 2026

(TBTCO) - Ngày 25/12/2025, Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ông Hoàng Mạnh Phương cho biết, trong năm 2025, Vụ Pháp chế đã chủ trì, tham mưu trình Bộ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quan trọng. Qua đó, thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, phân cấp, phân quyền và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Vụ Pháp chế được hình thành trên cơ sở hợp nhất Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính (cũ), Vụ Pháp chế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Sau hợp nhất, Vụ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Nhiều văn bản luật, nghị định quan trọng đã được tham mưu xây dựng, tiêu biểu như Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật thuộc lĩnh vực tài chính; Nghị định số 239/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư...

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua 6 dự án luật và 5 nghị quyết; tại Kỳ họp thứ 10, trình thông qua 11 dự án luật và 3 nghị quyết. Vụ Pháp chế đã đồng hành cùng các đơn vị, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật, nghị quyết.

Thứ trưởng Đỗ Thành Trung phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Khánh Huyền

Vụ cũng tham mưu Bộ triển khai nhiều nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, trong đó có đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW trong năm 2025; xây dựng chương trình công tác năm 2026; đề án hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam; định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và tổng hợp kết quả tháo gỡ các “điểm nghẽn” pháp lý.

Trong năm 2025, Vụ Pháp chế đã đôn đốc, theo dõi và phối hợp với các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đăng ký bổ sung Chương trình xây dựng lập pháp đối với 25 dự án luật, nghị quyết. Đồng thời, tham gia ý kiến, theo dõi, phối hợp trình Chính phủ ban hành 81 nghị định, 5 nghị quyết, trình Thủ tướng ban hành 7 quyết định và ban hành theo thẩm quyền 111 thông tư trong lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách nhà nước.

Vụ Pháp chế đã tham gia hơn 3.500 lượt ý kiến với các đơn vị trong và ngoài Bộ; tổ chức thẩm định 111 thông tư theo hình thức hội đồng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong toàn ngành Tài chính...

Chất lượng công tác pháp chế của Bộ Tài chính ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện yêu cầu công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính theo các nghị quyết, chỉ đạo điều hành của Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường và đi vào chiều sâu; hoạt động rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa, pháp điển văn bản quy phạm pháp luật từng bước được đẩy mạnh và đi vào nền nếp.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Vụ Pháp chế trong năm 2025. Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho rằng, Vụ đã giải quyết nhiều bài toán khó, góp phần giúp Bộ Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.

Thứ trưởng mong muốn tập thể Vụ tiếp tục đoàn kết, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, chủ động chuẩn bị cho năm 2026 và giai đoạn phát triển mới, hướng tới một Chính phủ, nhiệm kỳ Quốc hội mới với những mục tiêu tăng trưởng cao hơn.

Theo Thứ trưởng, công tác pháp chế hiện nay là một trong những nhiệm vụ lớn và có ý nghĩa then chốt đối với toàn Bộ. Bộ Tài chính đã và đang chuyển mạnh từ mô hình quản lý trực tiếp vào từng khâu nghiệp vụ sang vai trò xây dựng thể chế để kiến tạo, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra, hậu kiểm.

Thứ trưởng cho biết, theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Tài chính sẽ tham gia một chương trình rất lớn là tái cấu trúc hệ thống pháp luật. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, không chỉ đối với Bộ mà với cả nền kinh tế, đòi hỏi sự tham gia, trách nhiệm của tất cả các đơn vị trong Bộ, không riêng Vụ Pháp chế. Việc rà soát, đánh giá lại sự phân công quản lý giữa các bộ, ngành, lĩnh vực nhằm giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn sẽ là nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng lưu ý, Vụ Pháp chế cũng như các đơn vị cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả thực tiễn của chính sách. Công tác pháp chế không dừng lại ở việc tham mưu ban hành văn bản mà phải tiếp tục theo dõi, kiểm soát hiệu lực, hiệu quả của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời đề xuất điều chỉnh khi phát sinh vướng mắc.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ông Hoàng Thái Sơn phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính. Ảnh: Khánh Huyền

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, ông Hoàng Thái Sơn khẳng định, những ý kiến chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Thứ trưởng Đỗ Thành Trung tại hội nghị lần này là định hướng quan trọng để đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 cũng như cải tiến quy trình quản lý, tổ chức thực hiện công việc.

"Vụ Pháp chế sẽ khẩn trương tổ chức họp với đội ngũ cán bộ chủ chốt để triển khai ngay các nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng, bảo đảm tinh thần chủ động, quyết liệt và đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ", Vụ trưởng Hoàng Thái Sơn phát biểu.