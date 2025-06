Chính sách tài khoá hiệu quả, đồng bộ với chính sách tiền tệ

(TBTCO) - Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ đã triển khai chính sách tài khóa có hiệu quả, đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 27/6, với 435/441 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Bội chi ngân sách năm 2023 bằng 2,83% GDP

Theo Nghị quyết, Quốc hội cho phép bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 số tăng thu ngân sách nhà nước năm 2023 chưa được bổ sung tại Nghị quyết số 1077/NQ-UBTVQH15 về việc bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Quốc hội cũng cho phép phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2023 là 16.655 tỷ đồng, bao gồm tăng thu ngân sách trung ương là 12.974 tỷ đồng; tăng thu ngân sách địa phương là 3.681 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước 2023.

Đồng thời, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội phê chuẩn.

Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 3.023.547 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2022 chuyển sang năm 2023, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2022, thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 3.176.154 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024.

Bội chi ngân sách nhà nước là 291.564 tỷ đồng, bằng 2,83% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước để bù đắp bội chi và trả nợ gốc là 482.625 tỷ đồng.

Ưu tiên bố trí tăng chi đầu tư phát triển

Tại Nghị quyết, Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, triển khai chính sách tài khóa có hiệu quả, đồng bộ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được kết quả khá toàn diện, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) cả năm đạt 5,05%, mặc dù thấp hơn kế hoạch đã đề ra nhưng vẫn là điểm sáng so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Cùng với đó, lạm phát được kiểm soát; quản lý thu, chi ngân sách nhà nước được tăng cường, thu ngân sách nhà nước vượt 9,3% so với dự toán; chi ngân sách nhà nước được quản lý chặt chẽ, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên bố trí tăng chi đầu tư phát triển. Tỷ trọng nợ công, nợ Chính phủ so với GDP giảm và trong giới hạn cho phép; quốc phòng, an ninh được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, khó khăn… được quan tâm thực hiện tốt.

Bên cạnh kết quả tích cực đạt được, Quốc hội cũng lưu ý việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện các quy định pháp luật và các Nghị quyết của Quốc hội về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước vẫn còn một số tồn tại, hạn chế kéo dài nhiều năm chưa được xử lý dứt điểm. Việc lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước chưa sát thực tế; một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ, giao dự toán chậm, kéo dài, lập, xét duyệt, gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước chậm so với thời gian quy định; giải ngân chi đầu tư phát triển, chi chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm; quy mô chi chuyển nguồn tiếp tục tăng.../.