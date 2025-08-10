Infographics: 7 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,09 tỷ USD

|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,232
|1,244
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,232
|12,442
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,232
|12,443
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,173
|1,198
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,173
|1,199
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,172
|1,192
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|11,352
|11,802
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|82,359
|89,559
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|74,014
|81,214
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|65,669
|72,869
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|62,451
|69,651
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|42,661
|49,861
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,232
|1,244
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,232
|1,244
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,232
|1,244
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,232
|1,244
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,232
|1,244
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,232
|1,244
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,232
|1,244
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,232
|1,244
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,232
|1,244
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,232
|1,244
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,232
|1,244