Infographics: 7 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,09 tỷ USD

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2025 tăng 0,11% so với tháng 6. Trong đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm. Bình quân 7 tháng năm 2025, CPI tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước.