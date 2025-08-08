Phong trào thi đua yêu nước đưa ngành Tài chính bứt phá trong 80 năm xây dựng và phát triển

(TBTCO) - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Tài chính (28/8/1945 - 28/8/2025), toàn ngành đang bừng lên khí thế mới, tiếp nối truyền thống vẻ vang và thành tựu rực rỡ. Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính giai đoạn 2026 - 2030 đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật của ngành Tài chính đã đạt được trong giai đoạn 2021 - 2025, khẳng định phong trào thi đua là động lực quan trọng giúp ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Chiều 8/8, Bộ Tài chính tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tài chính (2025 - 2030). Bộ trưởng - Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dự và chủ trì đại hội.

Thi đua yêu nước - động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Trình bày báo cáo tại Đại hội, ông Phạm Đức Thắng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 và biến động kinh tế - chính trị toàn cầu, ngành Tài chính đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, nỗ lực sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng - Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Đức Thanh

Phong trào thi đua hướng tới các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được triển khai rộng khắp, tạo khí thế phấn đấu mạnh mẽ trong toàn ngành. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành và vượt kế hoạch, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nâng cao tiềm lực tài chính quốc gia.

Trong 5 năm qua, Bộ Tài chính đã trình cấp trên khen thưởng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích chuyên đề, đột xuất cho 88 tập thể, 258 cá nhân và khen thưởng theo thẩm quyền cho 2.359 tập thể, 3.372 cá nhân đã có nhiều thành tích trong các lĩnh vực công tác của Bộ Tài chính. Trình cấp có thẩm quyền khen thưởng quá trình cống hiến cho các thế hệ lãnh đạo của ngành Tài chính có quá trình công tác lâu dài, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đối với 96 cá nhân.

Cụ thể, phong trào “Thi đua hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách” đã giúp Bộ Tài chính trình ban hành hơn 700 văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời trình Quốc hội ban hành các Luật sửa đổi, bổ sung quan trọng vào năm 2024 và 2025. Những văn bản này tháo gỡ nhiều nút thắt cơ chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phong trào “Thi đua hoàn thành các mục tiêu cân đối thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), nợ công” đã giúp ngành cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu thu, chi, bội chi và nợ công theo kế hoạch. Tổng thu NSNN giai đoạn 2021-2025 đạt gấp 1,36 lần so với giai đoạn 2016-2020, trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh và các yếu tố khách quan khác. Chi NSNN được quản lý chặt chẽ, đạt mục tiêu kế hoạch với tổng chi ước khoảng 10,4 triệu tỷ đồng, đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Đức Thanh

Ngoài ra, ngành Tài chính tích cực triển khai phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như phong trào “Cả nước đoàn kết, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Bộ Tài chính đã xuất cấp gần 142.000 tấn gạo, hàng nghìn bộ nhà bạt cứu sinh, máy phát điện… hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đồng thời phát động cán bộ, công chức ủng hộ Quỹ Vắc xin và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng.

Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025” được triển khai mạnh mẽ với nhiều hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách tại Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và nhiều địa phương khác…

Tiếp nối truyền thống, hướng tới tầm cao mới

Hưởng ứng phong trào thi đua, các đơn vị trong ngành đã đăng ký nhiều công trình, phần việc cụ thể, gắn với nhiệm vụ chuyên môn như hiện đại hóa Kho bạc Nhà nước, mở rộng hóa đơn điện tử của cơ quan Thuế, áp dụng hải quan số của cơ quan Hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã trao quyết định khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Đức Thanh

Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới theo hướng thiết thực, công bằng, kịp thời biểu dương tập thể và cá nhân xuất sắc, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong toàn ngành.

Phong trào thi đua yêu nước cũng góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng môi trường làm việc tích cực, là nguồn sức mạnh giúp ngành Tài chính vượt qua khó khăn, duy trì cải cách và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Bước vào giai đoạn mới, ngành Tài chính đặt mục tiêu đổi mới phong trào thi đua, gắn kết chặt chẽ với Chiến lược Tài chính đến năm 2030, tập trung vào ba trụ cột chính: chuyển đổi số toàn diện; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Công tác khen thưởng cũng được đổi mới, ưu tiên khen thưởng người lao động trực tiếp, kịp thời động viên sáng tạo và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Với truyền thống 80 năm, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm, ngành Tài chính tin tưởng tiếp tục gặt hái thành tựu mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.