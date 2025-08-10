Ngày 10/8: Giá bạc Phú Quý một mình tăng

Sáng nay, giá bạc thế giới gần như không thay đổi. Trong nước, giá tại các thương hiệu cũng ổn định so với hôm qua. Thị trường chứng kiến duy nhất mức tăng giá của bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội).

Sáng 10/8, thị trường ghi nhận mức tăng giá của bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý. Ảnh tư liệu

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 10/8, giá bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết ở mức mức 1.469.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.514.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 6.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Cũng tại Hà Nội khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức mức 1.203.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.237.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1.205.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.242.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 10/8/2025

Loại bạc Đơn vị Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.203.000 1.237.000 1.205.000 1.242.000 1 kg 32.077.000 32.975.000 32.129.000 33.126.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.211.000 1.245.000 1.212.000 1.246.000 1 kg 32.283.000 33.187.000 32.325.000 33.238.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 10/8/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.469.000 1.514.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 39.173.235 40.373.232

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:58:39 sáng 10/8, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 38,326 USD/ounce, không thay đổi so với phiên giao dịch sáng 8/8.

Trước dó, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 38,32 USD/ounce; tăng 0,2 USD so với sáng 9/8.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1005.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.011.000 đồng/oune ở chiều bán ra, gần như không thay đổi so với phiên giao dịch sáng hôm qua.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:58:39 sáng 10/8/2025