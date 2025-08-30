Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 trong bầu không khí đẹp nao lòng

(TBTCO) - Đứng 6h30, ngày 30/8/2025, gần 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... tham gia tổng duyệt cấp Nhà nước. Buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình với quy mô tương đương lễ chính thức.

Dự tổng duyệt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước (2023 - 2025); Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước (2023 - 2025); Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Rước đuốc. Ảnh Đức Minh

Bắt đầu là 4 khối Nghi trượng gồm xe Quốc huy, khối cờ Tổ quốc và cờ Đảng, xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, xe mô hình biểu tượng 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh:Đức Minh

Thời tiết nửa đêm rạng sáng ngày 30/8 khiến cho những ai lạc quan nhất cũng không tránh khỏi sự đắn đo, bởi lẽ trời mưa sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến điều kiện tập luyện cũng như trình diễn của tất cả các khối tham gia diễu binh diễu hành.

Đăc biệt, thời tiết khiến kế hoạch của nhiều người dân tham gia xem và động viên trực tiếp các cán bộ, chiến si bị đảo lộn.

Tuy nhiên, thời tiết đã chiều lòng người khi mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, thú vị hơn là sau các cơn mưa, không khí của Thủ đô Hà Nội như tiết thu, man mát, dễ chịu và đôi khi có cảm giác se se lạnh.

Đúng 6h45, từ Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa đã khai hỏa 21 phát đại bác rền vang, báo hiệu buổi tổng duyệt bắt đầu. Khi đó, Quân chủng Phòng không - Không quân có màn bay tập luyện trong tổng duyệt với 30 máy bay gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su30-MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG…

Đội hình trực thăng MI mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bắt đầu màn bay tập luyện cho tổng duyệt.

Các khán đài, nơi dành cho các đại biểu và khách mời đã không còn một chỗ trống khi buổi tổng duyệt chính thức diễn ra.

Sau khi các khối đi và khối xe, pháo, khí tài chuyên dụng qua lễ đài, bầu không khí phía ngoài quảng trường như được hâm nóng bởi tiếng hò reo của người dân hai bên đường. Trong ảnh khi các khối diễu binh đi qua phố Liễu Giai. Ảnh: Lê Tiên

Khối công an nhân dân đi trong sự hò reo của người dân hai bên đường Liễu Giai. Ảnh: Lê Tiên

Dàn xe của đội cảnh sát dẫn đoàn trên phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Dũng Minh

Các phương tiện đặc chủng của lực lượng Công an diễu hành qua phố Nguyễn Thái Học. Ảnh: Dũng Minh

Hình ảnh đi giữa lòng dân được nhiều người chứng kiến nhắc đến bởi sự uy nghiêm của các đội hình tham gia, nhưng cũng hết sức gần gũi với những cái vẫy tay hay ánh mắt cười vui theo từng bước chân trên phố. Ảnh: Dũng Minh