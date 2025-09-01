Đoàn đại biểu TP. Đà Nẵng gồm 282 người đã có mặt tại Hà Nội để tham dự Đại lễ A80

(TBTCO) - Thay mặt lãnh đạo TP. Hà Nội, ngày 1/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã đón, tiếp Đoàn đại biểu TP. Đà Nẵng đến Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Ga Hà Nội.

10h30 sáng ngày 9/1, Đoàn đại biểu TP. Đà Nẵng mới có mặt tại Ga Hà Nội, nhưng Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện các đơn vị liên quan của thành phố đã có mặt từ trước đó rất sớm để đón đoàn.

Đoàn đại biểu TP. Đà Nẵng tham dự lễ diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội có 282 đại biểu chính thức, được chia thành 2 nhóm (đi hàng không và đường sắt) gồm: các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, người có công, dân tộc, chức sắc tôn giáo…

Phấn khởi, vui mừng khi có mặt tại Hà Nội tham dự đại lễ quan trọng của đất nước, ông Chờ Rum Nhiên - nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Giang (cũ) của TP. Đà Nẵng cho biết, lần đến Hà Nội gần đây nhất của ông cách đây 5 năm. Theo ông Chờ Rum Nhiên cũng nhấn mạnh, trở lại Thủ đô lần này, tôi thấy Hà Nội thay đổi nhanh chóng. Khắp các tuyến phố đều được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, người dân nô nức chuẩn bị cho Đại lễ. Đoàn vô cùng phấn khởi và tự hào.

Hòa chung cảm xúc ấy, ông Bhling Mia, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang chia sẻ: “Chúng tôi biết ơn Đảng, Chính phủ và TP. Hà Nội đã chuẩn bị chu đáo để tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng và ý nghĩa. Đặc biệt, chúng tôi cảm động khi được Phó Chủ tịch UBNDTP. Hà Nội Trương Việt Dũng ra tận ga đón tiếp”.

Để phục vụ tốt nhất cho các đoàn đại biểu về dự lễ, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 4868/UBND-LSLT, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành. Sở Du lịch chủ trì bố trí ăn, nghỉ, đi lại, bảo đảm điều kiện thuận lợi cho các đại biểu; Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp chuẩn bị giấy mời, thẻ đại biểu, sơ đồ chỗ ngồi.

Công an thành phố và Sở Xây dựng xây dựng chủ động phương án phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Các phường, xã nơi có khách sạn lưu trú chịu trách nhiệm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phối hợp trực tiếp trong công tác đón tiếp.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, chu đáo từ nhiều cấp, ngành, Hà Nội sẵn sàng cho ngày hội lớn của non sông, tạo điều kiện để các đại biểu, nhân dân và du khách có những trải nghiệm ý nghĩa, an toàn, trọn vẹn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã đón Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi đến Thủ đô tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tại buổi tiếp.

Ông Trương Việt Dũng đã thăm hỏi và tặng quà cho các đại biểu người có công của tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ. Sự cống hiến và hy sinh của các đồng chí đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng thăm hỏi đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Nguyễn Thành Tính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Đoàn đại biểu người có công của tỉnh xuất phát từ ngày 31/8 và đến Hà Nội vào trưa nay, 1/9. Thay mặt Đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo UBND TP. Hà Nội, đặc biệt là sự tiếp đón trọng thị và chu đáo của ông Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng.

Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ngãi tham dự lễ diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với tổng cộng 179 đại biểu, bao gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, người có công và chức sắc tôn giáo.