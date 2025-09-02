(TBTCO) - Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) đã chính thức diễn ra vào 6h30 sáng ngày 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Đây là sự kiện trọng đại, có sự tham gia của hơn 16.000 chiến sĩ, cán bộ thuộc nhiều lực lượng, trong đó có cả không quân, hải quân và đại biểu các tầng lớp nhân dân. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình có 6 lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh Đài lửa; lực lượng Pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Màn biểu diễn trống hội chào mừng mở đầu Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sau khi thực hiện phần nghi lễ, lần lượt các khối: Nghi trượng (gồm xe mô hình Quốc huy; khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc; xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; xe mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); khối đi bộ (gồm khối đi bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam, các khối quân đội nước ngoài, các khối dân quân du kích, các khối đi bộ của Công an nhân dân Việt Nam); khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; các khối quần chúng (đại diện công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, kiều bào...) lần lượt tiến qua lễ đài trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đức Minh

Khối Hồng kỳ đi qua lễ đài. Ảnh: Đức Minh

Xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Minh

Mở đầu chương trình diễu binh, diễu hành là các Biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc.

Sau 40 năm kể từ năm 1985, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là lễ kỷ niệm lần thứ hai được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình có khối xe pháo, vũ khí, khí tài quy mô lớn tham gia diễu binh.

Lễ kỷ niệm bắt đầu với nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng.

Đặc biệt dàn xe, pháo xuất hiện lần này đều là những khí tài hiện đại trong biên chế của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là các loại hệ thống tên lửa, UAV, xe chiến đấu do chính Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, sản xuất và phát triển.

Bên cạnh đó, nhiều khí tài như tên lửa, xe tăng, xe thiết giáp, pháo phản lực cũng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại. Các khối xe, pháo của quân đội gồm: Khối xe tăng thiết giáp; khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất; khối xe pháo phòng không, tên lửa phòng không; khối xe tác chiến điện tử...

Các khối xe đặc chủng của Công an gồm: Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn; khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế; khối xe trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động; khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn; khối xe đặc chủng chống bạo loạn; khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng; khối xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ...

Tại lễ diễu binh, diễu hành năm 2025 có sự tham gia của 4 khối quân đội nước ngoài, gồm: Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào và Campuchia.

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP. Hà Nội trước khi trở về điểm tập kết theo kế hoạch.

Những hình ảnh đặc sắc của Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành:

Buổi lễ có sự tham dự của hàng chục ngàn khách mời.

26 khối quân đội, đi đầu là 5 xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân do thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ dẫn đầu.

Khối Sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng.

Khối học viên các học viện, nhà trường Quân đội

Khối nữ Quân nhạc diễu binh trên đường phố Hà Nội.

Khối nữ Sĩ quan Quân y.

Các khối quân đội tiến qua lễ đài và diễu binh qua các đường phố ở Hà Nội.

Khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Khối nam Dân quân tự vệ; Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam; Khối nữ Du kích miền Nam.

Các Khối Sĩ quan Công an nhân dân diễu qua lễ đài.

Khối xe, pháo, khí tài quân sự.