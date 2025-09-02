(TBTCO) - Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) diễn ra trọng thể trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng nay (2/9), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây tròn 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Đúng 6h30, Chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức bắt đầu.

Trong tiếng Quốc ca và 21 loạt đại bác hùng tráng, dưới bóng cờ đỏ sao vàng rực rỡ, thiêng liêng, các đại biểu và toàn thể nhân dân đã làm lễ chào cờ. Không khí thiêng liêng của lễ chào cờ khiến hàng triệu đồng bào cả nước và đông đảo các tầng lớp nhân dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình rưng rưng xúc động.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phạm Thế Duyệt, Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Đại biểu TP. Hà Nội tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thị Minh Hoài; các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, lãnh đạo các cấp...

Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện các chiến sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến, các lực lượng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh; đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước...

Dự Lễ kỷ niệm có các đoàn đại biểu quốc tế: Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu cấp cao của Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu của Đảng, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cộng hòa Belarus do ngài Igor Sergeenko, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa Belarus làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Liên bang Nga do ngài Vladimir Vladimirovich Yakushev, Bí thư Đại hội đồng Đảng Chính trị nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga làm Trưởng đoàn.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các chính đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng các nước, các vị Đại sứ, Đại biện, Tổng lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tùy viên quốc phòng của các nước tại Việt Nam và đông đảo bạn bè quốc tế từng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đổi mới và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày diễn văn kỷ niệm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, 80 năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước.

Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới xây dựng chính quyền nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường Xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ; bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại tri ân các bậc tiền bối cách mạng cùng hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng; khắc ghi những công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh niên, phụ nữ, các cháu thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ở nước ngoài, bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới đã kề vai sát cánh giúp đỡ ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Việt Nam suốt 80 năm qua.

“Tổ quốc Việt Nam là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước, của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên. Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân, thuộc về nhân dân, vì nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện”, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định.

Sau khi Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn chính thức, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chỉ huy cuộc Diễu binh, diễu hành.

Mở đầu cuộc diễu binh, diễu hành là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng đang bay trên bầu trời Tổ quốc.

Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Song song với đội hình trên không, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra cuộc diễu binh trên biển.

Trong tiếng nhạc hùng tráng, trước sự chứng kiến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quan khách quốc tế, cùng hàng vạn đại biểu các tầng lớp nhân dân có mặt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử và hàng triệu ánh mắt con tim từ khắp mọi miền Tổ quốc hướng về buổi lễ, đội hình diễu binh, diễu hành hôm nay tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng tháng Tám, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, phát xít; xóa bỏ chế độ phong kiến; tạo bước ngoặt lịch sử, đưa đất nước ta từ một xứ thuộc địa trở thành quốc gia độc lập, có chủ quyền; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội./.