(TBTCO) - Từ ngày 27/9/2025 đến 5/10/2025, Quỹ Sống và Trung tâm Bảo trợ và Phát triển Nghệ Thuật (APD) đồng tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Thường niên "Dòng sông nội tại" (The River Within) lần thứ nhất tại TP. Hồ Chí Minh với 14 tác phẩm đặc biệt từ 14 họa sĩ nổi tiếng.

"Dòng sông nội tại" (The River Within), là nơi chốn để chia sẻ suy tư, để chất vấn tầm nhìn, và khai mở ý tưởng

Triển lãm “Dòng sông nội tại - The River Within” là nơi chốn để chia sẻ suy tư, để chất vấn tầm nhìn, và khai mở ý tưởng. Cũng là nơi mở rộng mạng lưới hỗ trợ xã hội, tôn vinh sự thiện nguyện và chung tay góp sức cho một ngày mai san sẻ khó khăn và hạnh phúc.

Tác phẩm của 14 nghệ sĩ nổi tiếng về chủ đề hành trình con người trước thiên nhiên: xây dựng và phá hủy, tự hào và hối tiếc, chất vấn và khai mở sẽ được trưng bày tai Triển lãm Nghệ thuật Thường niên “Dòng sông nội tại”, diễn ra tại không gian Chillala - House of Art từ ngày 27/9/2025 đến 5/10/2025, địa chỉ số 75 Xuân Thủy, Thảo Điền, TP. Hồ Chí Minh.

Cũng tại Triển lãm chương trình River Ơi cũng được triển khai với mục đích thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo, kết nối các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tri thức, văn hoá, nghệ thuật và công nghệ để tạo ra những giá trị mới cho cuộc sống của con người và thiên nhiên.

Qua những những tài liệu, ấn phẩm, sách, phim, ảnh, nghiên cứu, talk, workshop, và dự án phát triển… những giá trị, mô hình, bài học được tích lũy từ chặng đường hơn một thập kỷ chung tay thực hiện các chương trình phát triển cộng đồng do Quỹ Sống thực hiện sẽ tạo thành dòng chảy tri thức, để lan tỏa không chỉ trong nước mà cả khu vực và quốc tế.

Trong dòng chảy ấy, nghệ thuật được River Ơi sử dụng như một phương tiện tạo cảm hứng và kết nối để truyền tải các thông điệp, giá trị, khắc họa tiếng nói của cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa và mở ra những đối thoại đa chiều.

Thông qua các tác phẩm, Ban tổ chức mong muốn thông qua các buổi triển lãm, trình diễn nghệ thuật, các cuộc lưu trú sáng tác…, chương trình River Ơi sẽ tạo động lực thúc đẩy sáng tạo trở thành động lực cho phát triển bền vững.

Những tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm.

Đây là triển lãm đầu tiên, mở ra hành trình của chuỗi Triển lãm Nghệ thuật Thường niên mà chương trình River Ơi của Quỹ Sống khởi xướng. River Ơi sẽ là sợi chỉ đỏ đan xen, kết nối các dự án, chương trình của Quỹ Sống, một sợi chỉ của tri thức, văn hoá, nghệ thuật và công nghệ.

Được biết, sự kiện có sự đồng hành truyền thông của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) và đồng hành tổ chức của PDA & Partners.

Triển lãm quy tụ 14 nghệ sĩ tên tuổi: Bùi Hải Sơn, Lê Kinh Tài, Nguyễn Thanh Bình, Hồng Việt Dũng, Bùi Tiến Tuấn, Lê Quý Tông, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Văn Hè, Phạm Trần Việt Nam, Trương Công Tùng, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Đình Hoàng Việt, Trịnh Minh Tiến, Đặng Quang Tiến.

Các tác phẩm cộng hưởng cùng nhau dưới bàn tay giám tuyển của nghệ sĩ Trần Lương, tạo nên dòng chảy đối thoại sâu sắc giữa nghệ thuật và đời sống./