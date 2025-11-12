Tạo động lực mới cho đội ngũ cán bộ, công chức Hải Phòng qua chính sách thu nhập tăng thêm

(TBTCO) - Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất về chủ trương trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã họp nghe báo cáo và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, cấp thiết liên quan tới phát triển kinh tế - xã hội và cơ chế chính sách đặc thù.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng xem xét, cho ý kiến nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Ảnh: Thanh Sơn

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất về chủ trương trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, Đảng, đoàn thể, các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố Hải Phòng quản lý. Thành phố xem xét quy định mức chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức là giải pháp kịp thời động viên đội ngũ.

Theo thống kê sơ bộ của Sở Nội vụ Hải Phòng, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 12.000 cán bộ, công chức và khoảng 65.000 viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố. Dự kiến, từ năm 2025 - 2030, hệ số điều chỉnh thu nhập bình quân tăng thêm ở nhóm 1 là 0,8 đối với người hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 0,6 đối với người hoàn thành nhiệm vụ. Ở nhóm 2, hệ số tương ứng là 0,6 đối với người hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 0,4 đối với người hoàn thành nhiệm vụ.

Về chủ trương trình HĐND TP. Hải Phòng ban hành nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn TP. Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí, xác định nhằm khuyến khích các đơn vị, địa phương chủ động, khai thác tiềm năng trong huy động nguồn thu sử dụng đất phục vụ cho nhiệm vụ đầu tư phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng, góp phần tạo thêm nguồn thu cho ngân sách địa phương. Đồng thời làm cơ sở để triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng thống nhất về chủ trương trình HĐND Thành phố ban hành nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn thành phố; khuyến khích, hỗ trợ người sử dụng đất trồng lúa đầu tư sản xuất lúa, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và duy trì, phát triển đất trồng lúa.

Cùng với đó, đồng ý chủ trương trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, giảm thiểu tổn thất về kinh tế. Theo đó, quy định cụ thể mức hỗ trợ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa có động vật, sản phẩm động vật buộc phải tiêu hủy do dịch; hỗ trợ người tham gia khắc phục dịch bệnh động vật...

Về xây dựng kế hoạch đầu tư, cải tạo, sửa chữa, bố trí trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, phòng họp trực tuyến và nơi làm việc của cán bộ, công chức cấp xã, Đảng ủy UBND thành phố đề xuất phân loại các nhóm công trình cần sửa chữa, cải tạo, xây dựng mới. Theo đó, nhóm sửa chữa trụ sở làm việc gồm 25 địa phương; nhóm cải tạo, sửa chữa và đầu tư mở rộng trụ sở làm việc gồm 81 địa phương; nhóm đầu tư xây mới gồm 8 địa phương. Đồng thời bố trí kinh phí cải tạo, sửa chữa, trang bị hệ thống thiết bị cho Trung tâm Phục vụ hành chính công và các phòng họp trực tuyến của 114 xã, phường, đặc khu; thực hiện thu hồi trụ sở dôi dư sau khi xây dựng, cải tạo. Ban Thường vụ Thành ủy nhất trí thông qua kế hoạch và yêu cầu xác định rõ nguồn lực thực hiện, bảo đảm hiệu quả.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng nhất trí cao với đề xuất ban hành Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng từ năm học 2025 - 2026; nhất trí với đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Cùng với đó, thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trấn Dương - Hoà Bình (khu B) - giai đoạn 1 do Công ty CP Khu công nghiệp MV Hải Phòng đề xuất thực hiện tại xã Nguyễn Bỉnh Khiêm với tổng vốn đầu tư hơn 3.265 tỉ đồng.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, các nội dung được Ban Thường vụ Thành uỷ xem xét, cho ý kiến đều là những yêu cầu cấp thiết, quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội; triển khai Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Trên cơ sở các ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy UBND Thành phố chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình HĐND Thành phố ban hành nghị quyết; đồng thời tổ chức thực hiện theo thẩm quyền./.