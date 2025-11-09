(TBTCO) - Ngày 8/11/2025, Đảng bộ Văn phòng Cục Hải quan tổ chức chương trình sinh hoạt Đảng chuyên đề tại Di sản văn hoá Hoàng thành Thăng Long - một địa chỉ đỏ, biểu tượng ngàn năm văn hiến của Thủ đô Hà Nội.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch công tác Đảng năm 2025, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc cho cán bộ, đảng viên của Cục Hải quan.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Cục Hải quan tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hoá cột cờ Hà Nội. Ảnh: CHQ

Chương trình sinh hoạt chuyên đề được tổ chức với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Văn phòng Cục Hải quan tập trung vào các nội dung tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hoá của Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua các triều đại và tìm hiểu những trận đánh lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ từ đó vận dụng các bài học lịch sử và giá trị văn hoá trong công tác xây dựng Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Cục Hải quan tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hoá của Di sản Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: CHQ

Theo cảm nhận của Đảng bộ Văn phòng Cục Hải quan, Chương trình sinh hoạt chuyên đề tại Di sản văn hoá Hoàng thành Thăng Long mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, hữu ích đối với các cán bộ, đảng viên.

Đó là giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc: Hoàng thành Thăng Long là biểu tượng của lịch sử nghìn năm văn hiến, nơi ghi dấu sự phát triển liên tục của quốc gia qua các triều đại. Đồng thời tìm hiểu di tích Nhà D67 (Phòng họp của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương: Phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Phòng làm việc của Đại tướng Văn Tiến Dũng) - nơi ghi dấu những cuộc họp quan trọng của Quân ủy Trung ương chỉ huy chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”.

Việc tổ chức sinh hoạt tại đây giúp cán bộ, đảng viên thêm trân trọng, tự hào và ý thức hơn về trách nhiệm gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá dân tộc.

Đổi mới hình thức sinh hoạt Đảng. Thay vì sinh hoạt trong hội trường, chương trình được tổ chức tại di sản văn hoá giúp không khí sinh hoạt sinh động, gắn lý luận với thực tiễn, khơi dậy cảm hứng và tinh thần học tập trong toàn thể đảng viên.

Gắn kết tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ vững mạnh thông qua các hoạt động tập thể, trao đổi và thảo luận chuyên đề, chương trình góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả công tác chuyên môn.