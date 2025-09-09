Cán bộ các cấp ủy và cơ quan Đảng Bộ Tài chính tham gia Hội nghị toàn quốc tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo

(TBTCO) - Từ ngày 9 đến 10/9/2025, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ các cấp ủy và cơ quan Đảng. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới gần 4.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, phường trong cả nước.

Tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu trụ sở Bộ Tài chính, có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; hơn 430 cán bộ là cấp uỷ và cán bộ được phân công làm công tác đảng của 46 Đảng bộ, chi bộ trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Thành Hưng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho biết, thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành kế hoạch để tổ chức tập huấn với mục đích thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm đồng bộ về thông điệp, nhận thức và tiêu chuẩn trong ứng dụng AI của các cán bộ cấp uỷ tại các cơ quan Đảng.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới gần 4.000 điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, phường trong cả nước. Ảnh: Đức Minh

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia bước vào giai đoạn tăng tốc, AI không chỉ là công nghệ thúc đẩy năng suất mà còn là năng lực cốt lõi, để hiện đại hóa trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, mục tiêu nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng cường tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Võ Thành Hưng cho biết, hội nghị tập huấn toàn quốc lần này có ba mục tiêu quan trọng. Thứ nhất, nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng AI trong công tác của các cấp ủy, cơ quan tham mưu của Đảng, từ nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp đến tổ chức, triển khai, kiểm tra, giám sát.

Thứ hai, trang bị kiến thức và kỹ năng căn bản để cán bộ, học viên có thể sử dụng một số công cụ AI phổ biến phục vụ công tác tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu, soạn thảo văn bản, xây dựng kế hoạch và báo cáo.

Thứ ba, đồng thời hình thành thái độ, trách nhiệm đúng đắn khi sử dụng AI an toàn, bảo mật, hiệu quả, tuân thủ các quy định của Đảng và Nhà nước, phù hợp với định hướng chính trị, tư tưởng.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Chương trình tập huấn được thiết kế khoa học, ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tiễn công tác, chú trọng phân tích các tình huống cụ thể. Các học viên sẽ được tiếp cận những chuyên đề về xu thế phát triển AI, các nền tảng ứng dụng tiêu biểu trong quản lý và điều hành, đồng thời trực tiếp trải nghiệm một số công cụ AI phục vụ công việc. Sau tập huấn, Ban Tổ chức sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Để hội nghị đạt kết quả thiết thực, đồng chí Võ Thành Hưng đề nghị đội ngũ giảng viên, báo cáo viên bám sát yêu cầu thực tiễn, cập nhật nội dung sinh động, sát hợp; các học viên nghiêm túc tham gia, tuân thủ đầy đủ quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm trong học tập cũng như trong quá trình ứng dụng vào công việc.

Hơn 430 đại biểu tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, các giảng viên cao cấp và giảng viên chính của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội quán triệt các chuyên đề: Tổng quan và vai trò của AI trong công tác đảng (khái niệm cơ bản, xu hướng phát triển, kịch bản ứng dụng AI vào nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phân tích tài liệu); tìm hiểu các công cụ AI phổ biến hiện nay (ChatGPT, Gemini, Notion AI, Canva AI); thực hành với ChatGPT trong hỗ trợ công tác (nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp; phân tích tài liệu từ nhiều nguồn; xây dựng báo cáo, kế hoạch). Người học cũng được quán triệt về nguyên tắc sử dụng; vấn về đạo đức, pháp lý, bảo mật khi dùng AI; thảo luận tình huống vi phạm bảo mật, sai lệch thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu và đúng vai trò người cán bộ đảng...

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng AI trong đổi mới, nâng cao năng lực công tác của cán bộ, công chức, viên chức tại các cấp ủy và cơ quan Đảng; trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng một số công cụ AI phổ biến hỗ trợ thực hiện hiệu quả công việc. Sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, ứng dụng AI cụ thể, phù hợp với đặc thù địa phương và từng lĩnh vực, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh.