Giá vàng hôm nay (28/8): Đà tăng cả vàng miếng, vàng nhẫn chưa có dấu hiệu dừng

Giá vàng thế giới tiếp tục xu hướng tăng trong phiên giao dịch sáng nay. Trong nước, cả vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng theo. Hiện giá vàng đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần và đà tăng dường như chưa có dấu hiệu dừng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:20:03 sáng 28/08, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.396,34 USD/oune, tăng 12,44 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,37% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 107,186 trệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (26.638 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 108,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 28/8, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt có giá vàng miếng ở chiều bán ra tăng 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 128 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào, giá vàng miếng của các thương hiệu có sự tăng - giảm không trái chiều, mức tăng - giảm cao nhất là 300.000 đồng/lượng.

Riêng vàng Phú Quý SJC và vàng Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào thấp hơn các thương hiệu khác, trong đó vàng Phú Quý SJC thấp hơn 600.000 đồng/lượng và vàng Bảo Tín Minh Châu thấp hơn 200.000 đồng/lượng.

Với mốc giá trên, vàng miếng đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 19,2 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, hôm nay đồng loạt tăng mạnh, niêm yết ở mức cao nhất là 123 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,9 - 122,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 119,9 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 200.000 đồng/lượng) và 122,6 triệu đồng/lượng bán ra (bằng giá hôm qua).

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 119,8 triệu đồng/lượng mua và 122,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 120 - 123 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả hai chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,5 - 122,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả hai chiều.

Dự báo

Trong báo cáo thị trường hằng tháng, các nhà phân tích tại Schroders đã tái khẳng định quan điểm lạc quan của họ đối với vàng. Triển vọng tích cực này được đưa ra khi công ty chuyển sang quan điểm trung lập đối với cổ phiếu, lưu ý rằng các nhà đầu tư đang đánh giá thấp các rủi ro trên thị trường, đặc biệt là về lạm phát và tăng trưởng.

Các nhà phân tích duy trì quan điểm tích cực đối với vàng, coi đây là một công cụ đa dạng hóa giá trị trong bối cảnh chính sách biến động, tài khóa mong manh và sự bất định ngày càng tăng của nhà đầu tư về vai trò dài hạn của trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng đô la Mỹ. Vai trò của vàng như một công cụ bảo hiểm danh mục đầu tư vẫn còn nguyên vẹn./.