(TBTCO) - Nhiều công ty đang điều chỉnh giảm các dự báo ban đầu nhờ các thỏa thuận thương mại mới giúp giảm bớt ảnh hưởng từ các sắc thuế do Tổng thống Donald Trump áp dụng.

Dây chuyền sản xuất ô tô tại nhà máy của General Motors ở Detroit, Michigan (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các công ty toàn cầu đã ghi nhận mức thiệt hại hơn 35 tỷ USD từ các khoản thuế quan của Mỹ khi bước vào mùa báo cáo lợi nhuận quý 3.

Chính sách thuế của Tổng thống Trump đã đẩy thuế quan của Mỹ lên mức cao nhất kể từ những năm 1930. Mặc dù ông vẫn thường xuyên đe dọa áp thêm các loại thuế mới, nhưng nhìn chung, bầu không khí bất ổn làm tê liệt nhiều doanh nghiệp đang dần tan biến.

Điều này cho phép các nhà điều hành dự báo được chi phí và lập kế hoạch rõ ràng hơn, bao gồm cả việc tăng giá sản phẩm.

Kết quả phân tích hàng trăm báo cáo và cuộc họp báo cáo lợi nhuận từ ngày 16/7-30/9 cho thấy các công ty dự kiến tổng thiệt hại tài chính từ 21 tỷ-22,9 tỷ USD cho năm 2025, và gần 15 tỷ USD cho năm sau. Tổng thiệt hại hơn 35 tỷ USD này cao hơn con số 34 tỷ USD được tổng hợp vào tháng 5, thời điểm sau khi các sắc thuế "Ngày Giải phóng" của ông Trump vào tháng 4 làm rung chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, khoản tăng này chủ yếu đến từ ước tính thiệt hại lớn nhất là 9,5 tỷ USD của Toyota.

Ngược lại, nhiều công ty khác đã hạ thấp dự báo về kịch bản xấu nhất sau khi Tổng thống Trump đạt được các thỏa thuận thương mại với mức thuế thấp hơn với Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản. Cả hai nhà sản xuất rượu mạnh của Pháp là Remy Cointreau và Pernod Ricard, cùng với Sony đã giảm dự báo về "cơn đau” thuế quan của họ.

Thực tế, tình trạng khó khăn đang tập trung vào các công ty phụ thuộc vào những quốc gia chưa có thỏa thuận thương mại với Mỹ. Nike nâng ước tính tác động thuế quan từ 1 tỷ USD lên 1,5 tỷ USD.

Nhà sản xuất thiết bị nhà bếp Tefal SEB cắt giảm triển vọng lợi nhuận, viện dẫn nhu cầu yếu hơn do khách hàng giữ tâm lý chờ đợi, một phần vì thuế quan. Hãng thời trang H&M cảnh báo thuế quan của Mỹ đối với hàng nhập khẩu sẽ đè nặng hơn lên biên lợi nhuận trong quý kết thúc vào tháng 11.

Chủ trương tăng giá là quyết định được nhiều công ty đề cập tới nhất do ảnh hưởng từ thuế quan của Mỹ. Các nhà sản xuất ôtô, trong đó có Ford, Stellantis, Volkswagen và Toyota, báo cáo đã phải chi hàng tỷ USD chi phí liên quan đến thuế quan. Tuy nhiên, sự lạc quan đã tăng lên trong ngành ôtô khi ông Trump có động thái hướng tới việc giảm thuế đáng kể cho sản xuất ôtô tại Mỹ và điều này có thể loại bỏ nhiều chi phí đang ảnh hưởng đến các công ty xe hơi hàng đầu.

Dù triển vọng kinh doanh có vẻ ổn định hơn nhưng vẫn còn những điều khó đoán định, nhất là sau khi Tổng thống Trump hồi đầu tháng này có ý tưởng bổ sung mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu.

Dữ liệu của LSEG cho thấy tốc độ tăng trưởng thu nhập của các công ty trong S&P 500 được dự kiến là 9,3% trong quý 3, giảm so với mức 13,8% trong quý 2, chủ yếu nhờ lĩnh vực công nghệ thông tin của Mỹ tăng trưởng mạnh do đầu tư lớn vào ngành trí tuệ nhân tạo (AI). Trong khi đó, Stoxx 600 của châu Âu được dự kiến chỉ đạt mức tăng trưởng 0,5%, giảm so với 4% của quý trước./.