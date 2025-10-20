Vietlott trao giải Jackpot 1 power 6/55 và độc đắc Lotto 5/35 cho 2 thuê bao Viettel

(TBTCO) - Ngày 17/10/2025, Vietlott trao giải đến 2 thuê bao Viettel may mắn: anh N.V.M đến từ tỉnh Thanh Hóa trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01253 với giá trị 36,7 tỷ đồng và anh P.Đ.L đến từ tỉnh Hà Tĩnh trúng giải Độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ QSMT 00209 với giá trị 10,2 tỷ đồng.

Ngày 17/10/2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao giải đến 2 thuê bao Viettel may mắn: anh N.V.M đến từ tỉnh Thanh Hóa trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01253 với giá trị 36,7 tỷ đồng và anh P.Đ.L đến từ tỉnh Hà Tĩnh trúng giải Độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ QSMT 00209 với giá trị 10,2 tỷ đồng.

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh N.V.M – thuê bao Viettel đăng ký tham gia dự thưởng tại tỉnh Thanh Hóa trúng thưởng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01253 với giá trị 36.773.066.100 đồng và anh P.Đ.L trúng thưởng giải Độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ QSMT 00209 với giá trị 10.208.273.500 đồng.

Anh N.V.M (áo xanh đen bên trái) nhận giải Jackpot 1 Power 6/55 kỳ QSMT 01253 và anh P.Đ.L (áo trắng bên phải) nhận giải Độc đắc Lotto 5/35 kỳ QSMT 00209.

Anh N.V.M – chủ nhân giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01253 - hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại tỉnh Thanh Hóa. Anh thường xuyên chơi các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott từ khi triển khai kinh doanh tại Thanh Hóa. Anh có thói quen mua khoảng 3 – 4 tấm vé số mỗi ngày và lựa chọn số ngẫu nhiên. Dãy số trúng thưởng cũng là dãy số ngẫu nhiên anh chọn cho ngày hôm đó. Khi trên đường đi công việc về, anh M. nhận được tin nhắn trúng thưởng nhưng đang trên đường đi nên anh không để ý đến số tiền trúng. Về đến nhà, anh kiểm tra tin nhắn và dãy số trúng thưởng thì biết mình đã trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55.

“Lúc đấy, tôi không kiềm nổi xúc động vì vui nhưng vẫn chưa dám thông báo cho người nhà biết, chỉ đến sáng hôm sau, khi Vietlott thông báo trên fanpage chính thức (https://www.facebook.com/vietlott.vn) và gọi lên tổng đài Vietlott kiểm tra thì tôi mới chính thức thông tin đến gia đình. Người nhà lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi tôi đi lên làm hồ sơ nhận thưởng thì cũng đã tin là giải thưởng có thật. Gia đình ai cũng vui đến mất ngủ cả đêm đó” - anh M. cho biết.

Tấm vé may mắn của anh P.Đ.L.

Với số tiền trúng thưởng, đầu tiên anh sẽ chăm lo cuộc sống cho bố mẹ, sau đó sẽ cân đối chi tiêu để không ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người trong gia đình, và dành một phần để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội để chia sẻ may mắn đến cộng đồng.

Anh P.Đ.L – chủ nhân giải Độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ QSMT 00209 – hiện đang sinh sống và làm trong lĩnh vực xây dựng tại tỉnh Hà Tĩnh. Anh cũng là người chơi quen thuộc các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott và thường nghiên cứu, chọn số theo từng lần tham gia dự thưởng.

Tấm vé may mắn của anh N.V.M.

“Ngay khi xổ số tự chọn Lotto 5/35 ra mắt, tôi đã ngay lập tức bị hấp dẫn vì xác suất trúng giải Độc đắc cao hơn các xổ số ma trận còn lại (1/3.895.584), lại còn có 2 kỳ quay số mỗi ngày nên đều đặn ngày nào tôi cũng tham gia dự thưởng 2 lần. Nhưng sau khi tôi trúng 4 số tại kỳ quay số chia giải, giải thưởng từ 500.000 đồng sau khi nhận thêm giá trị từ giải Độc đắc được chia thì lên đến hơn 5.000.000 đồng, tôi đã thực sự thích xổ số tự chọn Lotto 5/35 này. Tôi thấy đây là một tính năng rất hay và thu hút của sản phẩm và chia sẻ với bạn bè để cùng chơi” - anh L chia sẻ.

Hai người chơi may mắn trúng thưởng trao tặng an sinh xã hội.

Kỳ quay số mà anh trúng là vào trưa ngày thứ Bảy, nhưng do anh thường xuyên chơi và cũng hay trúng các giải nhỏ nên không hay để ý tin nhắn trúng thưởng. Tối đó, anh đi ăn uống với bạn bè nên cũng không kiểm tra thông tin. Sau khi ngủ dậy, anh lướt facebook và thấy thông tin có người trúng giải Độc đắc thì mới mở ứng dụng ra xem và biết anh là người chơi may mắn trúng giải. Anh sẽ sử dụng số tiền trúng thưởng để mở rộng kinh doanh và chia sẻ may mắn đến cộng đồng

Tại buổi lễ trao thưởng, với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, hai người trúng thưởng đã trao tặng tổng số tiền 550 triệu đồng để hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai thông qua quỹ Tâm Tài Việt.

Theo quy định, anh N.V.M có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Thanh Hóa với tổng giá trị hơn 3,6 tỷ đồng và anh P.Đ.L có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là tỉnh Hà Tĩnh với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng./.