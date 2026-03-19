Khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Na Sang, tỉnh Điện Biên

(TBTCO) - Sáng ngày 19/3/2026, tại xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dự lễ khởi công, động thổ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Sang, đồng thời phát động triển khai đồng loạt xây dựng 4 dự án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới của tỉnh Điện Biên.

Cùng tham dự lễ khởi công có Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Văn Lương, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng... cùng đại diện các bộ, ngành và đông đảo cán bộ, học sinh, nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, chủ trương đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp trên cả nước là một quyết sách lớn, mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, nhằm hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chủ trương này đã được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo cụ thể tại Thông báo kết luận 81 ngày 19/7/2025.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu.

Trong tổng thể đó, Điện Biên được xác định là một trong những địa bàn trọng điểm, cần ưu tiên nguồn lực để thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn.

Theo Bộ trưởng, việc Điện Biên triển khai sớm các dự án, trong đó có công trình tại Na Sang, cho thấy sự chủ động, quyết liệt của địa phương trong cụ thể hóa chủ trương lớn thành hành động cụ thể.

Trong quá trình triển khai chủ trương xây dựng hệ thống trường nội trú liên cấp trong cả nước, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên là một trong những công trình được hoàn thiện sớm nhất. Đây không chỉ là minh chứng cho sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện mà còn là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của các cấp, các ngành, địa phương và sự ủng hộ của người dân. Đây cũng là mô hình tiêu biểu về cách làm hiệu quả, đồng bộ từ khâu chuẩn bị đầu tư, thiết kế đến tổ chức thi công. Những thành công trong quá trình triển khai xây dựng trường Si Pa Phìn đã tạo niềm tin và kinh nghiệm thực tiễn quý báu để các địa phương khác nghiên cứu, học tập và nhân rộng, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống các trường nội trú liên cấp trong phạm vi cả nước, bảo đảm mục tiêu đưa các công trình vào sử dụng đúng kế hoạch.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên thực hiện nghi thức khởi công, động thổ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Na Sang.

“Đây không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất, mà là đầu tư cho tương lai, cho con em đồng bào các dân tộc vùng biên có điều kiện học tập, rèn luyện tốt hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ, giữ chân dân cư và phát triển bền vững khu vực biên giới” - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Các công trình được thiết kế theo mô hình liên cấp, tích hợp đầy đủ hạ tầng học tập và sinh hoạt, gồm khối lớp học, khu nội trú, nhà ăn, nhà đa năng, không gian sinh hoạt văn hóa. Đáng chú ý, các trường còn được chú trọng yếu tố bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua không gian sinh hoạt và các thiết chế đi kèm, tạo môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh.

Từ góc độ phát triển vùng, việc hình thành hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới được xem là giải pháp căn cơ để giải bài toán “khoảng cách địa lý” - một trong những rào cản lớn nhất đối với giáo dục vùng cao. Khi học sinh được học tập, ăn ở tập trung trong điều kiện tốt hơn, không chỉ giảm tỷ lệ bỏ học, mà còn nâng cao chất lượng đào tạo, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng tặng quà học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với mong muốn công trình Trường liên cấp Na Sang cùng 4 trường tại các xã: Nà Hỳ, Mường Pồn, Mường Chà, Mường Nhé sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh Điện Biên tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát phải đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu, phấn đấu hoàn thành công trình vượt tiến độ; các bộ, ngành Trung ương tiếp tục đồng hành, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

"Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, sự hỗ trợ, đồng hành của các bộ, ngành; cùng sự quyết liệt của các địa phương, sự nỗ lực quyết tâm của Công an tỉnh Điện Biên và các đươn vị tham gia thi công; sự đồng lòng của bà con nhân dân, tôi tin tưởng Trường liên cấp Na Sang nói riêng và 248 trường liên cấp trong toàn quốc sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.

Việc khởi công đồng loạt 5 trường nội trú liên cấp tại Điện Biên không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới trường lớp, mà còn thể hiện rõ quyết tâm của Trung ương và địa phương trong việc chăm lo cho sự nghiệp giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xa hơn, đây chính là nền tảng để xây dựng thế hệ trẻ vùng biên có tri thức, có kỹ năng, đủ năng lực hội nhập và góp phần giữ vững phên dậu Tổ quốc trong giai đoạn mới./.