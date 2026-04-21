Xã hội

Môi trường

Gần 200 doanh nghiệp từ 17 quốc gia hội tụ tại triển lãm công nghiệp khai khoáng và xây dựng

Diệu Hoa

[email protected]
13:39 | 21/04/2026
(TBTCO) - Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp khai thác khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng chính thức diễn ra từ ngày 21 - 23/04/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội, là sự kiện chuyên ngành quy mô lớn, quy tụ các doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức trong lĩnh vực khai khoáng và xây dựng tại Việt Nam và khu vực.
Sáng 21/4 đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp khai thác khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng (Mining & Construction Vietnam 2026) do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Mining & Construction Vietnam 2026 được tổ chức với quy mô lớn, thể hiện rõ vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và phát triển ngành mỏ và xây dựng với tổng diện tích trưng bày hơn 15.000 m² với gần 200 doanh nghiệp tham gia đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ; 6 khu gian hàng quốc tế đến từ: Séc, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hà Lan…, nơi giới thiệu các công nghệ đặc thù và thế mạnh quốc gia.

Điểm nhấn của triển lãm lần này là mang đến hệ sinh thái công nghệ và giải pháp đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: Thiết bị khai thác hiện đại và công nghệ chế biến khoáng sản tiên tiến; giải pháp xây dựng hạ tầng bền vững, tiết kiệm năng lượng; công nghệ tự động hóa, chuyển đổi số trong quản lý và vận hành. Những công nghệ này giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Ông Wong Chiang Tat - Tổng giám đốc Informa Markets Việt Nam phát biểu khai mạc sự kiện.

Đặc biệt, triển lãm còn có sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế và doanh nghiệp lớn trong nước, tiêu biểu như: XCMG, LIUGONG (Trác Nguyên), SUNWARD, Máy Công Trình Á Châu, Vạn Thái Long,… Sự góp mặt của các doanh nghiệp hàng đầu không chỉ mang đến những sản phẩm và công nghệ tiên tiến mà còn mở ra cơ hội hợp tác và phát triển thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Wong Chiang Tat - Tổng giám đốc Informa Markets Việt Nam cho biết, trong 3 ngày triển lãm, các doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ giới thiệu những đổi mới mới nhất từ ​​công nghệ khai thác thông minh và hiệu quả cao, chế biến khoáng sản tiên tiến đến xây dựng xanh và công nghệ giảm phát thải.

Sự tham gia này không chỉ nêu bật những thách thức toàn cầu mà ngành công nghiệp đang phải đối mặt, mà còn cho thấy xu hướng hợp tác và ứng dụng công nghệ ngày càng tăng, đang thúc đẩy ngành khai khoáng và xây dựng của Việt Nam hướng tới hiệu quả, tính bền vững và khả năng cạnh tranh cao hơn.

Ông Wong Chiang Tat nhận định, ngành khai khoáng và xây dựng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới. Số hóa, tự động hóa và phát triển bền vững đang định hình lại hoạt động, trong khi hợp tác quốc tế mở ra những cơ hội đầu tư và đổi mới mới.

Cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nhanh chóng của đất nước, nhu cầu về than, khoáng sản, đất hiếm, năng lượng, vật liệu và công nghệ xây dựng tiếp tục tăng cao. Do đó, Mining & Construction Vietnam 2026 không chỉ là một triển lãm mà còn là một diễn đàn chiến lược để đón nhận các công nghệ tiên tiến, tăng cường hợp tác kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho ngành.

Các đại biểu ấn nút khai mạc triển lãm

Về phía doanh nghiệp Việt Nam, ông Phan Xuân Thủy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng nhấn mạnh, triển lãm lần này là cơ hội tốt để TKV tiếp cận trực tiếp các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực như: tự động hóa mỏ, điều khiển - giám sát tập trung, trí tuệ nhân tạo, IoT công nghiệp, thiết bị khai thác hiện đại và giải pháp môi trường. Đồng thời, đây cũng là dịp để tập đoàn giới thiệu hình ảnh, năng lực và định hướng phát triển tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Thông qua sự kiện này, TKV sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác thiết thực với đối tác, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển ngành Khai khoáng Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.

Trong bối cảnh ngành khai khoáng toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh hóa, số hóa và thông minh hoá, TKV xác định một số định hướng trọng tâm: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất, hướng tới xây dựng các mỏ thông minh, nhà máy thông minh; tăng cường sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, phù hợp với các cam kết quốc tế về phát triển bền vững và chuyển dịch năng lượng; mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận các công nghệ tiên tiến, giải pháp hiện đại từ các đối tác uy tín trên thế giới…

Trong khuôn khổ triển lãm, chuỗi hội thảo và hoạt động chuyên ngành được tổ chức xuyên suốt 3 ngày, mang đến nhiều nội dung thiết thực:

Ngày 21/04/2026: Lễ khai mạc triển lãm; Hội thảo Hợp tác quốc tế hướng tới khai thác mỏ bền vững do Hội kỹ thuật nổ mìn Việt Nam chủ trì; Chương trình B2B Matching.

Ngày 22/04/2026: Hội thảo chuyên đề: Chuyển đổi số ngành mỏ - Khi công nghệ tạo ra giá trị thực (nhiều phiên) do Trường Đại học Mỏ - Địa chất chủ trì; Hội thảo kỹ thuật chuyên sâu do các đơn vị trưng bày chủ trì; Hội thảo: Môi trường trong vòng đời khai thác mỏ do The French Geological Survey (BRGM) chủ trì; Chương trình B2B Matching.

Ngày 23/04/2026: Hội thảo: Phát triển xanh và giảm phát thải trong lĩnh vực xây dựng do Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam chủ trì.

Từ khóa:
khai mạc triển lãm khai khoáng xây dựng

Bài liên quan

Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng

Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng

Khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp xã Na Sang, tỉnh Điện Biên

Dành cho bạn

Quý I/2026: SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng trưởng kỷ lục

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự đêm Chung kết cuộc thi Auditing and Accounting Challenge 2026

Hải Phòng hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, trọng dân

Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Xuất khẩu sang Brazil: Doanh nghiệp cần vượt rào cản về chi phí logistics và tiêu chuẩn kỹ thuật

Ngày 21/4: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm mạnh

Đọc thêm

(TBTCO) - Đến năm 2045, thủy sản tiếp tục giữ vai trò then chốt trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp và kinh tế biển, đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến thủy sản sâu, thuộc nhóm 3 quốc gia hàng đầu thế giới. Để đạt được các mục tiêu trên, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là yếu tố nền tảng cốt lõi, giữ vai trò then chốt trong quá trình phát triển.
(TBTCO) - Trước khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh (xác suất khoảng 20 - 25%) trong giai đoạn từ tháng 10 - 12/2026 và có thể kéo dài sang năm 2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, nếu El Nino hình thành theo kịch bản dự báo, nhiệt độ trung bình trên cả nước có xu hướng cao hơn bình thường, số ngày nắng nóng gia tăng, cường độ gay gắt hơn năm 2025.
(TBTCO) - Ngày 17/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Lễ khởi động dự án “Nâng cao mức độ sẵn sàng cho mục tiêu phát thải ròng bằng '0' của Việt Nam thông qua tăng cường tiếp cận nguồn lực đầu tư công nghệ khí hậu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp”.
(TBTCO) - Lai Châu được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa và dược liệu, với hệ sinh thái đa dạng, khí hậu đặc thù và nhiều sản phẩm đặc hữu có giá trị kinh tế cao.
(TBTCO) - Ngày 16/4, tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khánh thành, bàn giao nhà cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk.
(TBTCO) - Việt Nam ghi dấu trên thị trường carbon quốc tế khi một doanh nghiệp trong nước phát triển thành công tín chỉ carbon đạt tiêu chuẩn CORSIA - cơ chế toàn cầu trong ngành hàng không. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên tại châu Á đạt được tín chỉ này.
(TBTCO) - Ngày 15/4, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến Cộng đồng phát thải ròng bằng '0' châu Á (AZEC) mở rộng về tự chủ năng lượng do Thủ tướng Nhật Bản chủ trì.
(TBTCO) - Bộ Công thương đã ban hành Kế hoạch hành động số 824/QĐ-BCT thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

