Gần 200 doanh nghiệp từ 17 quốc gia hội tụ tại triển lãm công nghiệp khai khoáng và xây dựng

Sáng 21/4 đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế về Công nghiệp khai thác khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng (Mining & Construction Vietnam 2026) do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Mining & Construction Vietnam 2026 được tổ chức với quy mô lớn, thể hiện rõ vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng và phát triển ngành mỏ và xây dựng với tổng diện tích trưng bày hơn 15.000 m² với gần 200 doanh nghiệp tham gia đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ; 6 khu gian hàng quốc tế đến từ: Séc, Malaysia, Ấn Độ, Trung Quốc, Hà Lan…, nơi giới thiệu các công nghệ đặc thù và thế mạnh quốc gia.

Điểm nhấn của triển lãm lần này là mang đến hệ sinh thái công nghệ và giải pháp đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như: Thiết bị khai thác hiện đại và công nghệ chế biến khoáng sản tiên tiến; giải pháp xây dựng hạ tầng bền vững, tiết kiệm năng lượng; công nghệ tự động hóa, chuyển đổi số trong quản lý và vận hành. Những công nghệ này giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Ông Wong Chiang Tat - Tổng giám đốc Informa Markets Việt Nam phát biểu khai mạc sự kiện.

Đặc biệt, triển lãm còn có sự hiện diện của nhiều thương hiệu quốc tế và doanh nghiệp lớn trong nước, tiêu biểu như: XCMG, LIUGONG (Trác Nguyên), SUNWARD, Máy Công Trình Á Châu, Vạn Thái Long,… Sự góp mặt của các doanh nghiệp hàng đầu không chỉ mang đến những sản phẩm và công nghệ tiên tiến mà còn mở ra cơ hội hợp tác và phát triển thị trường cho cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Wong Chiang Tat - Tổng giám đốc Informa Markets Việt Nam cho biết, trong 3 ngày triển lãm, các doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ giới thiệu những đổi mới mới nhất từ ​​công nghệ khai thác thông minh và hiệu quả cao, chế biến khoáng sản tiên tiến đến xây dựng xanh và công nghệ giảm phát thải.

Sự tham gia này không chỉ nêu bật những thách thức toàn cầu mà ngành công nghiệp đang phải đối mặt, mà còn cho thấy xu hướng hợp tác và ứng dụng công nghệ ngày càng tăng, đang thúc đẩy ngành khai khoáng và xây dựng của Việt Nam hướng tới hiệu quả, tính bền vững và khả năng cạnh tranh cao hơn.

Ông Wong Chiang Tat nhận định, ngành khai khoáng và xây dựng Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới. Số hóa, tự động hóa và phát triển bền vững đang định hình lại hoạt động, trong khi hợp tác quốc tế mở ra những cơ hội đầu tư và đổi mới mới.

Cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nhanh chóng của đất nước, nhu cầu về than, khoáng sản, đất hiếm, năng lượng, vật liệu và công nghệ xây dựng tiếp tục tăng cao. Do đó, Mining & Construction Vietnam 2026 không chỉ là một triển lãm mà còn là một diễn đàn chiến lược để đón nhận các công nghệ tiên tiến, tăng cường hợp tác kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho ngành.

Các đại biểu ấn nút khai mạc triển lãm

Về phía doanh nghiệp Việt Nam, ông Phan Xuân Thủy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam (TKV) cũng nhấn mạnh, triển lãm lần này là cơ hội tốt để TKV tiếp cận trực tiếp các xu hướng công nghệ mới, đặc biệt trong các lĩnh vực như: tự động hóa mỏ, điều khiển - giám sát tập trung, trí tuệ nhân tạo, IoT công nghiệp, thiết bị khai thác hiện đại và giải pháp môi trường. Đồng thời, đây cũng là dịp để tập đoàn giới thiệu hình ảnh, năng lực và định hướng phát triển tới cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Thông qua sự kiện này, TKV sẽ có thêm nhiều cơ hội hợp tác thiết thực với đối tác, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển ngành Khai khoáng Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.

Trong bối cảnh ngành khai khoáng toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh hóa, số hóa và thông minh hoá, TKV xác định một số định hướng trọng tâm: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất, hướng tới xây dựng các mỏ thông minh, nhà máy thông minh; tăng cường sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, phù hợp với các cam kết quốc tế về phát triển bền vững và chuyển dịch năng lượng; mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận các công nghệ tiên tiến, giải pháp hiện đại từ các đối tác uy tín trên thế giới…