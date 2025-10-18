Tỷ giá USD hôm nay (18/10): Ngân hàng giảm, thị trường tự do tăng mạnh

Sáng ngày 18/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.101 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,21%, hiện ở mức 98,54.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.896 VND/USD - 26.306 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.116 - 26.356 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.116 đồng 26.356 đồng Vietinbank 25.978 đồng 26.356 đồng BIDV 26.156 đồng 26.356 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.924 - 30.863 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.046 đồng 31.630 đồng Vietinbank 29.827 đồng 31.547 đồng BIDV 30.447 đồng 31.570 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 159 đồng - 176 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 169.22 đồng 179.97 đồng Vietinbank 169.34 đồng 180.84 đồng BIDV 172.51 đồng 179.89 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 18/10/2025, tăng 95 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 27.240 - 27.360 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,21%, hiện ở mức 98,54.

Đồng USD đang trên đà giảm hàng tuần so với đồng franc Thụy Sĩ và Yên Nhật vào ngày thứ Sáu, khi tâm lý lo ngại về căng thẳng thương mại cùng những bất ổn trong hệ thống ngân hàng khu vực của Mỹ tiếp tục đè nặng lên thị trường.

Đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một tháng so với đồng Franc Thụy Sĩ, trong khi đồng Yên xóa bớt đà tăng trước đó sau khi Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, Kazuo Ueda đề cập đến khả năng nâng lãi suất trong tháng này.

Tại thị trường châu Âu, đồng USD giảm 0,08% xuống 0,7925 Franc Thụy Sĩ, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 9 và đang hướng tới tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR giảm 0,17% xuống còn 1,16678 USD, nhưng vẫn hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong 9 tuần so với đồng bạc xanh.

Chỉ số USD Index, đo lường sức mạnh của đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt khác, được dự báo giảm 0,43% trong tuần.

So với đồng Yên Nhật, đồng USD gần như đi ngang ở mức 150,49 Yên, nhưng vẫn được dự báo sẽ giảm trong tuần.

Ở chiều ngược lại, đồng Bảng Anh giảm nhẹ 0,02% xuống 1,3433 USD, song vẫn đang trên đà tăng giá trong tuần, được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan hơn về triển vọng kinh tế Anh./.