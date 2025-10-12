Tỷ giá USD hôm nay (12/10): Thị trường tự do giảm mạnh ở cả hai chiều mua vào và bán ra

Sáng ngày 12/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.128 VND/USD. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức 98,85.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.922 VND/USD - 26.334 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.114 đồng 26.384 đồng Vietinbank 25.980 đồng 26.384 đồng BIDV 26.164 đồng 26.384 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.615 - 30.521 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.716 đồng 31.282 đồng Vietinbank 29.747 đồng 31.467 đồng BIDV 30.119 đồng 31.287 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 156 đồng - 172 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 166.47 đồng 177.04 đồng Vietinbank 168.74 đồng 180.24 đồng BIDV 169.41 đồng 176.84 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 12/10/2025 giảm 66 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.776 - 26.876 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt hiện ở mức 98,85.

Trong tuần qua, đồng USD ghi nhận một chuỗi biến động mạnh, dao động giữa áp lực từ yếu tố chính trị, tài khóa tại Mỹ và áp lực hỗ trợ từ vai trò trú ẩn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Đầu tuần, thị trường toàn cầu chịu áp lực từ làn sóng biến động chính trị đã đẩy dòng vốn tìm đến đồng USD như một tài sản an toàn. Cùng lúc, việc chính phủ Mỹ đóng cửa tiếp tục làm gián đoạn công bố dữ liệu kinh tế quan trọng, khiến giới đầu tư khó định hướng rõ rệt về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Đây là bối cảnh thuận lợi để đồng USD được lựa chọn.

Sang ngày 8/10, những lo ngại về triển vọng tài khóa của Nhật Bản đã khiến đồng Yên rơi xuống mức thấp nhất trong hơn 7 tháng so với đồng USD. So với đồng Yên Nhật, đồng USD tăng 1%, lên mức 151,86, có lúc đạt 151,93, cao nhất kể từ ngày 19/2.

Đến ngày 9/10, đồng USD được hưởng lợi từ việc thiếu vắng các số liệu kinh tế của chính phủ Mỹ khi chính phủ liên bang vẫn đang đóng cửa. Các nhà phân tích cho rằng, những dữ liệu đó nếu được công bố có thể làm gia tăng biến động thị trường và cho thấy nền kinh tế Mỹ đang suy yếu. So với đồng Yên, đồng USD đã tăng 0,53% lên 152,7 Yên.

Tới ngày 10/10, đồng USD tiếp tục ghi nhận những diễn biến đáng chú ý trên thị trường tiền tệ quốc tế, chịu ảnh hưởng từ tâm lý thị trường, chính sách tiền tệ của Fed, cũng như nhu cầu dòng vốn tìm “nơi trú ẩn an toàn” trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Một trong những điểm nổi bật là đồng USD đang hướng đến tuần mạnh nhất trong một năm nhờ động lực từ việc đồng yên giảm giá mạnh và lo ngại rằng Fed sẽ giảm lãi suất chậm hơn dự đoán.

Cuối tuần, đồng USD quay đầu giảm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại mới về tác động của cuộc chiến thương mại đối với nền kinh tế Mỹ.

Mặc dù vậy, nhìn chung cả tuần, đồng USD vẫn là đồng tiền “chiếm ưu thế” khi nhiều cặp tiền tệ chịu áp lực lớn hơn so với nó nhờ vai trò trú ẩn, kỳ vọng duy trì lãi suất cao tại Mỹ, và diễn biến bất ổn toàn cầu./.