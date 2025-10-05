Tỷ giá USD hôm nay (5/10): Thế giới tiếp tục chịu áp lực giảm, trong nước ở mức 25.162 VND/USD

Sáng ngày 5/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 25.162 VND/USD. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,45%, xuống mức 97,71.

Trong tuần qua, đồng USD đã có xu hướng giảm. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.954 VND/USD - 26.370 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.170 đồng 26.420 đồng Vietinbank 26.020 đồng 26.420 đồng BIDV 26.200 đồng 26.420 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.030 - 30.980 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.169 đồng 31.760 đồng Vietinbank 30.117 đồng 31.827 đồng BIDV 30.529 đồng 31.709 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 162 đồng - 179 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 172.76 đồng 183.73 đồng Vietinbank 174.70 đồng 184.40 đồng BIDV 175.71 đồng 183.38 đồng

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 5/10/2025 tăng 40 đồng chiều mua và tăng 30 đồng chiều bán ra, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.650 - 26.730 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm tuần 0,45%, xuống mức 97,71.

Trong tuần qua, đồng USD đã có xu hướng giảm, rút khỏi mức cao của tuần trước. Chỉ số USD Index xuống quanh ngưỡng 97,50. Đây vẫn được xem là diễn biến nằm trong xu thế củng cố rộng hơn đã duy trì từ đầu tháng 8 đến nay.

Trên thị trường ngoại hối, cặp tỷ EUR/USD khép lại tuần với mức tăng khá, cho thấy dấu hiệu phục hồi sau đợt điều chỉnh trước đó, dù vẫn duy trì xu thế suy giảm rộng hơn. Tỷ giá này dừng quanh mức 1,1750, sau thời gian dài kẹt trong biên độ biến động từ đầu tháng 8. Dù đã từng đạt đỉnh 1,1918 vào giữa tháng 9, đồng EUR vẫn chưa phát đi tín hiệu hồi phục bền vững.

Trong khi đó, cặp GBP/USD đã lấy lại thế cân bằng, chấm dứt hai tuần giảm liên tiếp, khởi đầu tuần mới trong sắc thái tích cực. Tuy nhiên, khả năng bứt phá vượt ngưỡng 1,3500 vẫn gặp nhiều trở ngại. Giữa những phát biểu thận trọng từ giới hoạch định chính sách Ngân hàng Trung ương Anh và xu hướng suy yếu chung của đồng USD, cặp tỷ giá này đã tăng mạnh từ vùng 1,3330 lên gần 1,3500 trước khi chững lại trong nửa cuối tuần.

Đối với đồng Yên Nhật, cặp USD/JPY đã chấm dứt chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp, giảm mạnh về vùng 146,00, nơi lực cản đáng kể xuất hiện. Sau đó, tỷ giá này phục hồi và tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ trong phiên cuối tuần, nhưng khi tiến gần mức 147,80, động lực tăng đã suy yếu. Điều này cho thấy cần thận trọng trước khi dự đoán về khả năng nối dài xu hướng đi lên./.